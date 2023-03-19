Россияне врут о захвате 70% Бахмута - ISW

Аналитики указывают, что оккупанты, вероятно, сосредотачиваются на наступательных операциях в северной части города.

Россияне врут о захвате 70% Бахмута / соцсети

Информация о том, что Россия оккупировала 70% Бахмута в Донецкой области не соответствует действительности.

Институт изучения войны не нашел визуальных доказательств утверждений российских захватчиков об оккупации ряда объектов в городе.

Аналитики указывают, что оккупанты, вероятно, сосредотачиваются на наступательных операциях в северной части города, о чем идет речь и в сводке Генштаба.

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Рашистские блогеры также утверждали, что продолжается зачистка на территории завода по обработке металлов АЗОМ. Впрочем, никаких подтверждений этому аналитики не нашли.

Не нашли доказательств эксперты и словам Пригожина, что "вагнеровцы" якобы уже в 600-700 метрах от админцентра Бахмута и на Западном берегу реки Бахмутка.

Также неправда и то, что Россия якобы оккупировала 70%. По словам аналитиков, по состоянию на 8 марта РФ занимала 50% Бахмута и с тех пор силы РФ значительно не продвинулись.

Оборона Бахмута

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжат держать оборону Бахмута. По его словам, если оккупанты РФ захватят город, они пойдут на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако нельзя допустить, чтобы украинская армия в Бахмуте попала в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал глава государства.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Бахмуте. По его мнению, украинским войскам удастся выбить российских оккупантов с Бахмутского направления. В ходе боевых действий армия пытается максимально истощить вражеские силы и уничтожить их боевой потенциал.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать операцию по обороне Бахмута. Но, по его словам, если будет принято решение отвести ВСУ от Бахмута, это не будет означать поражения Киева в войне.

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