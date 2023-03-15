Ему было всего 20 лет: под Бахмутом в бою с "вагнеровцами" трагически погиб молодой защитник

Во время выполнения боевого задания под Бахмутумом воин получил несовместимые с жизнью ранения.

Под Бахмутом трагически погиб молодой защитник Виталий Колесник / Facebook Игорь Захаренко

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, в тяжелом бою с "вагнеровцами" под Бахмутом Донецкой области погиб молодой защитник Виталий Колесник из села Микуличи Киевской области.

Как рассказал общественный деятель Игорь Захаренко, защитнику Украины было всего 20 лет, воевать рвался с самого начала полномасштабного вторжения.

Жизнь Виталия оборвалась 8 марта. Во время выполнения боевого задания под Бахмутом воин получил несовместимые с жизнью ранения. Будучи пулеметчиком, стал в центре и первым начал бой с "вагнеровцами". К сожалению, в героя попал осколок, и этот бой стал для него последним.

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Немешаевская община сообщает, что Виталий Колесник был настоящим патриотом, всегда стремился к справедливости, поэтому идти защищать страну и свою семью для него было не долгом, а делом чести и доброй воли.

У молодого военнослужащего в родном селе остались мать, младшие сестренка и брат, для которых он был опорой, а также невеста, которая уже не сможет обнять своего героя.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего защитника. Разделяем боль утраты и низко склоняем головы в глубокой скорби. Никакими словами не унять жгучую боль утраты и не заживить раны в душе. Пусть опека Всевышнего облегчит горечь утраты. Светлое воспоминание о нашем земляке останется навсегда в наших сердцах!", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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