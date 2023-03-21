Си Цзиньпин и Путин обсудили войну в Украине: в Кремле заявили, что "открыты к переговорам" - СМИ

Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают", большинство стран выступают за деэскалацию напряженности.

Си Цзиньпин и Владимирр Путин встретились в Кремле 20 марта / Фото: сайт Кремля

Глава КНР Си Цзиньпин встретился в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры и против подливания масла в огонь. История показывает, что конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", - передает Xinhua.

Отмечается также, что глава КНР напомнил, что Пекин опубликовал "мирный план" по войне России против Украины.

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"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", - добавил Си Цзиньпин.

В свою очередь, Путин заявил, что "РФ внимательно изучила "мирный план" КНР и открыта к переговорам".

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Си Цзиньпин - первый из мировых лидеров, который проведет встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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