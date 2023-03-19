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"Их планы проваливаются": у Зеленского сообщили хорошие новости по Бахмуту

19 марта 2023, 12:33
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке. Украинские войска мужественно держат оборону.
Война в Украине, Андрей Ермак
Андрей Ермак / president.gov.ua, 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Планы армии Российской Федерации по захвату Бахмута в Донецкой области проваливаются.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, украинские вооруженные силы продолжают успешно держать город.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке. Их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди - Украина", - написал Андрей Ермак в Telegram.

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Ермак

Армия Украины бьется с войсками РФ за Бахмут

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжат держать оборону Бахмута. По его словам, если оккупанты РФ захватят город, они пойдут на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако нельзя допустить, чтобы украинская армия в Бахмуте попала в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал глава государства.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Бахмуте. По его мнению, украинским войскам удастся выбить российских оккупантов с Бахмутского направления. В ходе боевых действия армия пытается максимально истощить вражеские силы и уничтожить их боевой потенциал.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать операцию по обороне Бахмута. Но, по его словам, если будет принято решение отвести ВСУ от Бахмута, это не будет означать поражения Киева в войне.

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