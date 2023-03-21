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В Ивано-Франковске вспыхнул скандал: женщина набросилась на девочку, потому что та прыгала на скакалке

21 марта 2023, 00:37
Конфликт длился несколько минут, в течение которых рядовые граждане несколько раз заступались за девушку.
Скандал в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске женщина набросилась на девочку, потому что та прыгала на скакалке / скриншот

В соцсетях стремительно распространилось скандальное видео с девушкой из Ивано-Франковская, которая прыгала на скакалке во дворе своего дома. Однако пожилой женщине, сидевшей рядом на скамейке, не понравилось, что молодая девушка прыгает в этом месте. Соответствующее видео обнародовал YouTube- канал "Версии. Новости Ивано-Франковска".

Так, на опубликованных кадрах видно, как девушка спокойно прыгает на скакалке, никому не мешая. Вдруг к ней начала приставать женщина, которая в агрессивной форме попросила ее уйти оттуда. Старшая женщина заявила, что ей якобы мешает скакалка.

В свою очередь девочка в вежливой форме заметила, что пришла на это место раньше женщины. Кроме того, она подчеркнула, что другого места для занятий не нашла, ведь у ее подъезда – автостоянка, а на школьный стадион она пойти не может, потому что не учится в той школе. Девушка не обижала старшую женщину и не кричала на нее.

видео дня

В свою очередь старшая женщина перешла на оскорбления. Она назвала девушку "соплячкой невоспитанной"и" паршивым г**ном".

Конфликт длился несколько минут, в течение которых рядовые граждане несколько раз заступались за девушку. Но переспорить старшую женщину им так и не удалось.

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей начали оживленно обсуждать эту ситуацию. Большинство из них вступилось за девушку и отметили, что ее тактичность и воспитанность вызывает уважение. В то же время в поведении пожилой женщины из видео многие увидели эйджизм в отношении младшей девушки.

"Современная молодежь-прекрасна! Эти молодые люди знают свои права. Умеют отстаивать свои границы. Умеют поставить на место обидчика. Умеют смотреть не на статус, а на поведение", - пишет пользовательница Людмила Линник.

"Поведение девочки вызывает уважение и восхищение в воспитании и тактичности.Да, это не затурканный ребенок, которого научили, что старшие всегда правы, даже, если они не правы. Это взрослый, умный и взвешенный человек, который уверенно и аргументированно защищает свою позицию и право на ее выбор", - пишет франковчанка Оксана Чичка.

Девушку осудили в родном учебном заведении

Журналистка Анна рыбалка на своем YouTube- она рассказала, что девушку осудили в родном учебном заведении. Более того, ей приказали удалить скандальное видео из TikTok и Instagram. Кроме того, девушке запретили общаться с журналистами и давать какие-либо комментарии на эту тему.

Также Анна рассказала, что девушке 19 лет, ее зовут Лиза. Она выразила благодарность всем, кто ее поддерживает, но в то же время отказалась от общения с журналистами из-за позиции руководства учебного заведения.

"Девочку со скакалкой из Франковска, чье видео стало вирусным, раскритиковали в родном учебном заведении. Более того, ей было приказано удалить видео со своего TikTok и Instagram. А еще попросить сделать это всех, кто перепостил. Об этом Лиза сказала мне, когда я попросила о коротеньком интервью", - отметила Рыбалка.

Украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки

После того, как история с девушкой получила широкую огласку, известный блогер под псевдонимом "оптимист" (из почти 700 тысяч подписчиков в TikTok) призвал свою аудиторию к флешмобу в том же дворе, и пригласил людей со скакалками.

"Оптимист" опубликовал видео флешмоба в своем TikTok, и туда также пришла героиня вирусного ролика, которая очень умилилась от такой поддержки.

Напомним, что в Ивано-Франковскую массажистка во время работы случайно подожгла клиентку. По данным суда, женщина в мае прошлого года принимала клиентку. И во время вакуумного массажа с использованием стеклянных банок и огня разлила спиртосодержащую жидкость на тело клиентки. Она немедленно загорелась. Женщина получила серьезные ожоги и была госпитализирована в областную больницу, где и умерла.

Также сообщалось, что в Одессе разгорелся языковой скандал - в одной из местных пекарен отказались обслуживать посетительницу на украинском языке. Началось все с того, что девушка зашла в заведение и услышала, что там играет русская музыка. Девушка сделала замечание, что в заведении играет русская музыка. В ответ работница начала ссориться с ней на русском и отказалась говорить на украинском.

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