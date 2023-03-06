Знаменитый бренд Louis Vuitton влип в скандал из-за свастики РФ: в ОП жестко ответили

Louis Vuitton в рекламе использует символ "V", который наносят на свою форму и вооружение оккупанты.

Реклама Louis Vuitton закончилась скандалом / Instagram

Реклама новой женской коллекции знаменитого французского дома моды Louis Vuitton закончилась скандалом с обвинением в использовании символов оккупантов РФ.

В Сети пользователи раскритиковали французских дизайнеров за рекламу в цветах российского флага и с символами войны в Украине.

Отметим, что Louis Vuitton в рекламе использует символ "V", который наносят на свою форму и вооружение оккупанты, совершая военные преступления в Украине.

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Кроме того, в рекламе используются цвета флага РФ: белый, синий и красный.

Реакция Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк жестко раскритиковал французский бренд в своем Twitter.

"Уже больше года Россия убивает украинцев в Европе, используя триколор и свастику V/Z. Элитный дом моды, ориентированный на русских богачей, решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она облита кровью, не правда ли, Louis Vuitton?", – написал он.

Ранее сообщалось о том, что многие иностранные компании ушли с российского рынка. Но есть и те, которые продолжают работать с кровавым оккупантом, таким образом непосредственно спонсируя уничтожение украинцев.

Среди них - Auchan - французская сеть супермаркетов и гипермаркетов. Также Metro Cash & Carry GmbH - международная торговая оптовая компания. При этом заявляет, что помогает украинским защитникам продуктами.

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