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Бренды-предатели, зарабатывающие кровавые деньги: мировые компании, которые не вышли из рынка РФ

17 марта 2022, 04:09

Некоторые бренды продолжают работать, но блокируют временно функцию онлайн-заказов.

Кто до сих пор работает в России / ТСН

Многие иностранные компании ушли с российского рынка. Но есть и те, которые продолжают работать с кровавым оккупантом, таким образом непосредственно спонсируя уничтожение украинцев.

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Auchan - французская сеть супермаркетов и гипермаркетов.

Metro Cash & Carry GmbH - международная торговая оптовая компания. При этом заявляет, что помогает украинским защитникам продуктами.

Leroy Merlin - французская компания, которая специализируется на продаже товаров для строительства.

Oriflame - шведско-швейцарская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже средств по уходу за кожей, декоративной косметики, парфюмерии, средств личной гигиены, продукции здорового питания и аксессуаров.

Банк Raiffeisen - дочерняя компания австрийской банковской Raiffeisen Bank International.

Philip Morris - американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.

Decathlon - французская компания, которая специализируется на розничной торговле спортивных товаров. Продолжает работать, но блокирует временно функцию онлайн-заказов.

Kimberly-Clark - американская корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.

Ecco - датский бренд обуви и аксессуаров для всей семьи.

Accor - международный гостиничный оператор. Штаб-квартира - в пригороде Парижа Эври.

Intercontinental Hotel - международная сеть отелей, принадлежащая британской компании InterContinental Hotels Group.

Kellogg`s - американская компания, которая производит сухие завтраки и продукты питания быстрого приготовления.

Arconic - американская промышленная компания, специализирующаяся на разработке и производстве легких металлов.

Beyer - немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация.

Intesa Sanpaolo - итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны, имеет значительное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.

Societe Generale - французский финансовый конгломерат.

Salvatore Ferragamo - итальянский бренд одежды, обуви и других изделий класса люкс.

Mohawk Industries - американский производитель напольных покрытий из Калхуна.

Spar - нидерландская компания, специализирующаяся на супермаркетах.

Pirelli - итальянская компания, находящаяся в собственности у китайского химического гиганта China National Chemical Corp. Пятый в мире производитель автомобильных шин.

Bridgestone Tyre - японская компания, которая производит автомобильные покрышки.

Honeywell - американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации.

Otis Worldwide - одна из старейших и крупнейших американских компаний-производителей подъемного оборудования.

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