Бренды-предатели, зарабатывающие кровавые деньги: мировые компании, которые не вышли из рынка РФ

Некоторые бренды продолжают работать, но блокируют временно функцию онлайн-заказов.
Многие иностранные компании ушли с российского рынка. Но есть и те, которые продолжают работать с кровавым оккупантом, таким образом непосредственно спонсируя уничтожение украинцев.
Читайте такжеКогда завершится война и домой вернутся беженцы: астропсихолог назвала точную датуКто до сих пор работает в России:
Auchan - французская сеть супермаркетов и гипермаркетов.
Metro Cash & Carry GmbH - международная торговая оптовая компания. При этом заявляет, что помогает украинским защитникам продуктами.
Leroy Merlin - французская компания, которая специализируется на продаже товаров для строительства.
Oriflame - шведско-швейцарская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже средств по уходу за кожей, декоративной косметики, парфюмерии, средств личной гигиены, продукции здорового питания и аксессуаров.
Банк Raiffeisen - дочерняя компания австрийской банковской Raiffeisen Bank International.
Philip Morris - американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.
Decathlon - французская компания, которая специализируется на розничной торговле спортивных товаров. Продолжает работать, но блокирует временно функцию онлайн-заказов.
Kimberly-Clark - американская корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.
Ecco - датский бренд обуви и аксессуаров для всей семьи.
Accor - международный гостиничный оператор. Штаб-квартира - в пригороде Парижа Эври.
Intercontinental Hotel - международная сеть отелей, принадлежащая британской компании InterContinental Hotels Group.
Kellogg`s - американская компания, которая производит сухие завтраки и продукты питания быстрого приготовления.
Arconic - американская промышленная компания, специализирующаяся на разработке и производстве легких металлов.
Beyer - немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация.
Intesa Sanpaolo - итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны, имеет значительное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.
Societe Generale - французский финансовый конгломерат.
Salvatore Ferragamo - итальянский бренд одежды, обуви и других изделий класса люкс.
Mohawk Industries - американский производитель напольных покрытий из Калхуна.
Spar - нидерландская компания, специализирующаяся на супермаркетах.
Pirelli - итальянская компания, находящаяся в собственности у китайского химического гиганта China National Chemical Corp. Пятый в мире производитель автомобильных шин.
Bridgestone Tyre - японская компания, которая производит автомобильные покрышки.
Honeywell - американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации.
Otis Worldwide - одна из старейших и крупнейших американских компаний-производителей подъемного оборудования.
Читайте такжеСНБО раскрыл следующий этап плана врага: чего ждать украинцамНапомним, ранее британский таблоид назвал трех кандидатов на пост президента России.
Читайте также:
- Кто заменит Путина: британский таблоид назвал три уверенных кандидата
- Почему Путин еще не избавился от Зеленского и кто в "расстрельном списке" РФ
- Предали Кремль, уехали на Запад и стали геями: как живут и где учатся дети российских чиновников