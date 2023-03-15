В Ивано-Франковске массажистка подожгла клиентку: женщина скончалась от ожогов

Массажистка во время работы случайно подожгла клиентку. От полученных травм несчастная женщина позже скончалась в больнице.

Женщина скончалась от ожогов, которые получила во время массажа / Tingey Injury Law Firm / Toa Heftiba / unsplash.com/

В Ивано-Франковске массажистка во время работы случайно подожгла клиентку. От полученных ожогов та умерла. Об этом говорится в приговоре городского суда.

По данным суда, женщина в мае минувшего года принимала клиентку. И во время вакуумного массажа с использованием стеклянных банок и огня разлила спиртосодержащую жидкость на тело клиентки. Клиентка немедленно загорелась.

Женщина получила серьезные ожоги и была госпитализирована в областную больницу, где и скончалась.

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В ходе следствия обвиняемая вину признала. И утверждала, что оказывала клиентке посильную помощь и доставила ее в ожоговое отделение областной больницы.

Суд женщину признал виновной по части 1 статьи 119 УК Украины ("Убийство по неосторожности") и приговорена к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чернигове во время сеанса массажа была случайно убита пациентка. Массажистка свернула своей клиентке шею.

Медики пытались спасти жертву, однако она скончалась.

Позднее в Турции бывший 38-летний депутат горсовета Харькова убил двух своих детей и ранил жену.

Трагедия произошла в съемной двухэтажной квартире, на нижнем этаже которой жили свекровь и жена. Во время ссоры мужчина взял нож и ранил жену, а после этого убил детей.

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