УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Ивано-Франковске массажистка подожгла клиентку: женщина скончалась от ожогов

15 марта 2023, 08:50
Массажистка во время работы случайно подожгла клиентку. От полученных травм несчастная женщина позже скончалась в больнице.
Массаж, молоток
Женщина скончалась от ожогов, которые получила во время массажа / Tingey Injury Law Firm / Toa Heftiba / unsplash.com/

В Ивано-Франковске массажистка во время работы случайно подожгла клиентку. От полученных ожогов та умерла. Об этом говорится в приговоре городского суда.

По данным суда, женщина в мае минувшего года принимала клиентку. И во время вакуумного массажа с использованием стеклянных банок и огня разлила спиртосодержащую жидкость на тело клиентки. Клиентка немедленно загорелась.

Женщина получила серьезные ожоги и была госпитализирована в областную больницу, где и скончалась.

видео дня

В ходе следствия обвиняемая вину признала. И утверждала, что оказывала клиентке посильную помощь и доставила ее в ожоговое отделение областной больницы.

Суд женщину признал виновной по части 1 статьи 119 УК Украины ("Убийство по неосторожности") и приговорена к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чернигове во время сеанса массажа была случайно убита пациентка. Массажистка свернула своей клиентке шею.

Медики пытались спасти жертву, однако она скончалась.

Позднее в Турции бывший 38-летний депутат горсовета Харькова убил двух своих детей и ранил жену.

Трагедия произошла в съемной двухэтажной квартире, на нижнем этаже которой жили свекровь и жена. Во время ссоры мужчина взял нож и ранил жену, а после этого убил детей.

Вас могут заинтересовать другие новости:

ожоги массаж новости Ивано-Франковска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:50

В Ивано-Франковске массажистка подожгла клиентку: женщина скончалась от ожогов

08:45

Гороскоп на сегодня 15 марта 2023: Ракам – насыщенный день, Львам – испорченные планыВидео

08:37

Под фейки о "биолабораториях в Украине" Россия создает наступательное биооружие – Госдеп СШАВидео

08:02

В ВСУ отреагировали на инцидент с MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Черном море: новые подробности

07:40

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISWВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:23

Погиб в день рождения жены: в Ровно попрощались с защитником Украины из МариуполяВидео

06:44

Дрон летел без вооружения и в 120 км от Крыма: в NYT раскрыли детали инцидента над Черным морем

06:20

Пригожин в ближайшее время станет "полезным русским"мнение

05:23

Пекин может шантажировать США: аналитик спрогнозировал, как это отразится на Украине

Реклама
04:55

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

03:50

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

03:20

КНР может прибегнуть к шантажу США: аналитик рассказал, что будет с военной помощью для УкраиныВидео

03:20

За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно простВидео

02:50

Как реанимировать подгоревшую гречку: способ, который придаст блюду неповторимый вкус

02:24

"Поэтому ее из Большого выгнали": Волочкова расставила ноги и попала впросакВидео

02:05

Звездная украинская прыгунья похвасталась "спелыми" ягодицами в купальнике

01:35

Жданов пояснил, можно ли из систем Patriot бить по наземным целям

00:51

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

00:37

Черная метка: пять букв в имени, которые обрекают человека на несчастья и страданияВидео

00:15

Планировал убийство Буданова и Резникова: в Украине приговорили к 12 годам российского киллераВидео

Реклама
14 марта, вторник
23:40

Зеленский срочно собрал Ставку: решено усиливать оборону БахмутаВидео

22:48

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

22:47

РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атакиВидео

22:37

"Они уже проиграли войну": РФ уже готовится к контрнаступлению ВСУ - РезниковВидео

22:32

"Дрянная девчонка" остепенилась: 36-летняя Линдси Лохан беременна первенцем

22:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:12

"Пол вечера говорил об Украине": Максим Галкин удивил всех на концерте в США, россияне в истерикеВидео

21:42

Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителейВидео

21:35

"Вытащили из адской дыры": воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собратаВидео

21:09

"Мы продолжим делать то, что нам нужно": в США жестко ответили РФ после инцидента в Черном море

20:35

Гайдай уходит: Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВАВидео

20:21

Холостяк Топольский заинтриговал новым романом и рассказал про знакомство с девушкойВидео

20:16

Возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей: Резников раскрыл сценарийВидео

19:48

Кошки не зря обожают спать на хозяине: почему они так делаютВидео

19:31

"Ударил по винту": американский дрон столкнулся с российским истребителем над Черным морем

19:20

Королю Чарльзу надо подготовиться: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровенийВидео

19:20

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продатьсямнение

19:17

Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВОВидео

19:16

MamaRika поделилась переживаниями о пластике груди: "Ей нужно время на восстановление"

19:02

Александр Кочетков. Параметры весеннего наступления ВСУВидеоблоги

Реклама
19:02

Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУВидео

18:43

Город стоит: Залужный сделал важное заявление по БахмутуВидео

18:11

Как пожарить пельмени: главные особенности приготовления нестандартного лакомства

18:06

Затронет всех: Землю ждет атака невероятно мощной магнитной буриВидео

18:01

Муж нес тело погибшей жены на руках: появились подробности гибели молодой защитницы УкраиныВидео

17:39

РФ не может наступать на Донбассе из-за сильного "снарядного голода" - The Wall Street JournalВидео

17:37

Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки, стоимостью целое состояние

17:26

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

16:56

Украину ждет новая атака потепления: синоптики назвали самый теплый деньВидео

16:44

"Огромные ресурсы в топку": генералы РФ бросили все, чтобы выполнить приказ Путина - эксперт

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять