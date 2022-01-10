Зарезал и спокойно лег спать: в Италии 80-летний пенсионер убил жену-украинку

В Италии 80-летний пенсионер зверски убил жену-украинку / коллаж

В конце декабря в Италии погибла 61-летняя украинка Наталья Киричок. Ее убил муж - 80-летний Вито Канжини. Супруги прожили вместе 17 лет и раньше нечасто ссорились, но недавно мужчину начала захлестывать ревность.

Убийство произошло в ночь с 25 на 26 декабря 2021 года в итальянском городке Фанано-ди-Градара. Пенсионер напал на Наталью среди ночи – нанес несколько ударов ножом в разные части тела. После того, как женщина скончалась, он оставил тело на полу и лег спать, а утром спокойно пошел гулять с собакой, пишет Obozrevatel.

Адвокат итальянца говорит, что Канжини выпил много алкоголя и принял "виагру". До этого супруги поссорились, и он хотел помириться, но жена отказала ему в интиме, поэтому мужчина и убил ее.

Но есть информация и о том, что на самом деле в тот вечер итальянец был трезвым и никогда ранее не увлекался спиртными напитками.

Сам Канжини говорит, что якобы пытался сообщить об убийстве своему знакомому, но тот не поверил. Потом он позвонил владельцу ресторана, в котором работала украинка, и сообщил об убийстве. Уже после этого к нему приехала полиция.

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Сын Натальи Сергей рассказал, что с Канжини она познакомилась много лет назад. Изначально женщина работала у него домработницей, а вскоре они поженились. В целом, пара жила хорошо, они даже ездили вместе отдыхать. Но в декабре прошлого года ситуация изменилась после того, как Наталья вернулась из Украины, куда ездила оформлять пенсию.

"Мы были в Украине примерно две недели. Но когда она вернулась в Италию, он как с ума сошел. Стал ревновать ее ко всем и ко всему. Подозревал, что что-то было в Украине. Говорил, что у нее роман с владельцем ресторана, где она работает. Ему не нравилось, что мама работает с 17:30 до часу ночи, поздно возвращается. Она пообещала ему, что уволится оттуда в конце года, как только закончится контракт", – рассказал Сергей.

За несколько дней до трагедии Канжини выгнал Наталью из своего дома. Ей пришлось жить у подруги.

"Перед тем как выгнать ее из дома, он утром сказал ей, что ночью взял нож, смотрел на нее и еле сдержался, чтобы не убить ее. Потом он ездил в ресторан к владельцу и угрожал, что убьет его. Владелец даже подал на него заявление в полицию. Однако через пару дней он приехал к подруге, где жила мама, и стал со слезами уговаривать ее вернуться. Мама его пожалела. Видимо, он понял, что ухаживать за ним и домом некому, все делала мама. После ее возвращения он даже устроил ужин, зажег свечи. Казалось, все миновало", – вспоминает сын Натальи.

25 декабря мама как всегда ушла на работу на 17:30. Вернулась уже в час ночи следующего дня. Муж спал, а Наталья выгуляла собачку и тоже легла.

В полиции итальянец говорил, что лишь притворился спящим. Вероятно, он уже ждал Наталью и планировал убийство. Хотя уверяет, что не помнит откуда взялся нож, даже пробовал заверить, что якобы жена могла положить его под кровать.

О смерти Натальи стало известно уже после того, как владелец ресторана позвонил на мобильный телефон женщины, чтобы узнать, почему она не пришла на работу. Трубку взял Канжини и сказал, что убил жену и теперь поедет расправиться с владельцем заведения. Работодатель Натальи после этого вызвал полицию.

Защита итальянца утверждает, что на мужчину так могла подействовать "виагра".

Хоронить женщину будут в ее родной Николаевской области. Сейчас сын погибшей занимается оформлением документов. Из родных у Натальи остался сын, невестка, внуки, также есть брат.

Как сообщал Главред, в декабре стало известно, что в Италии 81-летний пенсионер застрелил 67-летнюю сиделку из Украины. Женщина ухаживала за ним и его сестрой. Хотя давно не сходилась характером с мужчиной.