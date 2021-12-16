В Италии 81-летний пенсионер убил свою сиделку из Украины

Мужчину арестовали / Обозреватель

В Италии 81-летний пенсионер застрелил 67-летнюю сиделку из Украины. Женщина ухаживала за ним и его сестрой. Хотя давно не сходилась характером с мужчиной.

Как пишет OBOZREVATEL, трагедия произошла 15 декабря в маленьком городке Торре-Аннунциата (южный пригород Неаполя). Бывший учитель математики местного лицея выстрелил в украинку из личного зарегистрированного оружия. Женщина скончалась еще до приезда полиции и медиков.

"Соседи часто слышали ссоры в этой квартире. Они даже иногда стучали в двери, чтобы утихомирить этого старика и помочь Марии. Он устраивал скандалы из-за разных мелочей. Да и с соседями частенько скандалил", - рассказали знакомые украинки.

Итальянец объяснил свой поступок тем, что он был недоволен, как сиделка ухаживает за его сестрой и считал, что она якобы забирает у него деньги.

Между тем, все, кто знал Марию, отзываются о ней как о хорошей и порядочной женщине. А вот 81-летнему пенсионеру якобы не могла угодить ни одна из сиделок. Мужчина был всеми недоволен, и регулярно устраивал скандалы, иногда даже с рукоприкладством.

Реклама

Сестра вдогонку брату-убийце выкрикнула, что никогда его не простит.

Читайте такжеВо время отдыха в Египте при загадочных обстоятельствах умер отец экс-нардепаНапомним, ранее в турецкой Анталии скончалась киевлянка. В связи с этим, консульство Украины просит помочь общество в поисках ее родных.

Читайте также: