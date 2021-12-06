В Анталии умерла украинка: консульство ищет родных девушки

Умершая украинка ранее похоронила мать / facebook.com/TainkaYA

В турецкой Анталии скончалась киевлянка. В связи с этим, консульство Украины просит помочь общество в поисках ее родных.

Как сообщила в Facebook турагент Татьяна Дубровская, по неподтвержденным данным, женщина по имени Виктория, 1983 года рождения, приехала из Киева, и жила в Адане. А затем переехала в Анталию.

Женщина умерла 26 ноября. Ее тело до сих пор в морге. Документов при ней не было.

"Консульство Украины в Анталии и полиция разыскивает родственников или людей, которые могли ее знать и помочь идентифицировать личность. В противном случае девушка будет похоронена как неизвестная. Просьба тем, кто ее знал сообщить об этом. Вы можете обратиться на горячую линию Консульства Украины +90554 169 96 60, позвонить в полицию или написать в лично мне", — попросила Татьяна Дубровская.

Между тем, пользователи в комментариях пишут, что фото девушки были обнаружены у ее сожителя.

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Также люди в соцсети пишут, что мать девушки умерла, а отец неизвестно где находится. У Виктории якобы была только бабушка, но никто не знает ее номер телефона.

Напомним, в Полтаве случилась ужасная трагедия. В среду, 1 декабря, в одной из арендованных квартир на Рыболовном Переулке были найдены тела двух парней 25 и 17 лет. О страшной находке копам сообщила хозяйка квартиры.

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