Жуткое ДТП на Закарпатье: фура протащила женщину и оторвала ей голову

Жуткое ДТП на Закарпатье / svaliava.rayon.in.ua

Жуткое ДТП случилось на Закарпатье. Женщина переходила дорогу и попала под фуру. Фура сбила женщину и протянула ее по дороге. В результате аварии ее протянуло на 200 метров и оторвало голову.

Как сообщает "Район. Свалява", ДТП случилось 1 декабря в Мукачевском районе Закарпатья, в Сваляве, около 12:00.

Фура зацепила женщину на дороге по улице Освобождения. При этом, водитель грузовика не заметил ДТП и продолжил ехать.

Жертвой оказалась женщина 65 лет - жительница Свалявы.

Напомним, в Днепровском районе на Полтавском шоссе легковой автомобиль врезался в грузовик. Трагедия произошла 1 декабря. От сильного удара у легковушки оторвало крышу, после чего авто вынесло на обочину.

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