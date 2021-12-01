Жуткое ДТП на Закарпатье: фура протащила женщину и оторвала ей голову

Женщина якобы переходила дорогу не на пешеходном переходе.
Жуткое ДТП случилось на Закарпатье. Женщина переходила дорогу и попала под фуру. Фура сбила женщину и протянула ее по дороге. В результате аварии ее протянуло на 200 метров и оторвало голову.
Как сообщает "Район. Свалява", ДТП случилось 1 декабря в Мукачевском районе Закарпатья, в Сваляве, около 12:00.
Фура зацепила женщину на дороге по улице Освобождения. При этом, водитель грузовика не заметил ДТП и продолжил ехать.
Жертвой оказалась женщина 65 лет - жительница Свалявы.
Напомним, в Днепровском районе на Полтавском шоссе легковой автомобиль врезался в грузовик. Трагедия произошла 1 декабря. От сильного удара у легковушки оторвало крышу, после чего авто вынесло на обочину.
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Автор: Ульяна Виноградова