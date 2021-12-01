Водителю оторвало руку: под Днепром легковушка столкнулась с грузовиком

Водитель легкового автомобиля погиб на месте / "Днепр Оперативный"

В Днепровском районе на Полтавском шоссе легковой автомобиль врезался в грузовик. Трагедия произошла сегодня, 1 декабря.

От сильного удара у легковушки оторвало крышу, после чего авто вынесло на обочину, сообщает "Днепр Оперативный".

По сообщению СМИ, столкнулись грузовик DAF и легковушка Skoda Octavia. По предварительной информации, 42-летнего водителя легковой машины выбросило из авто. От удара ему оторвало руку. Мужчина погиб на месте.

Что касается водителя грузовика, то пока неизвестно, травмировался ли он в результате аварии.

Напомним, недавно в Харькове произошло смертельное ДТП – фура раздавила такси. В результате ДТП погибли таксист и бабушка с внуком, которые ехали в авто. Также пострадали еще два автомобиля.

Кроме этого, в Киеве автомойщик угнал Tesla и устроил ДТП. Ему грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

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