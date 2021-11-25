Смертельное ДТП в Харькове: фура раздавила такси, есть жертвы

Фура просто легла на такси.
В Харькове на Окружной дороге случилось масштабное ДТП. Фура перевернулась, и раздавила такси. Авария случилась вечером 25 ноября в районе выезда с 602 микрорайона.
Известно, что есть погибшие, однако сколько их пока уточняют специалисты.
По неофициальным данным в машине такси, кроме водителя было два пассажира. Есть информация, что там ехали бабушка с внуком.
Это пока не подтверждается, так как на месте работают специалисты разных экстренных служб, которые пытаются достать тела.
Фура также врезалась в другой грузовик.
"Пострадали еще два автомобиля. На месте много "скорых" и полиция", - пишут очевидцы в соцсетях.
Также пользователи пишут, что фура была загружена щебнем и кроме такси, на которое опрокинулась, она еще и задела грузовик АТБ.
Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: допросили мать "мажора" на InfinitiПредварительно, по данным полиции, столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.
Напомним, ранее в Харькове 16-летний подросток устроил масштабную ДТП, в которой погиб мужчина и еще двое попали в больницу.
Также во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.
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