Смертельное ДТП в Харькове: фура раздавила такси, есть жертвы

Фура упала прямо на такси / Соцсети

В Харькове на Окружной дороге случилось масштабное ДТП. Фура перевернулась, и раздавила такси. Авария случилась вечером 25 ноября в районе выезда с 602 микрорайона.

Известно, что есть погибшие, однако сколько их пока уточняют специалисты.

По неофициальным данным в машине такси, кроме водителя было два пассажира. Есть информация, что там ехали бабушка с внуком.

Это пока не подтверждается, так как на месте работают специалисты разных экстренных служб, которые пытаются достать тела.

Фура также врезалась в другой грузовик.

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"Пострадали еще два автомобиля. На месте много "скорых" и полиция", - пишут очевидцы в соцсетях.

Также пользователи пишут, что фура была загружена щебнем и кроме такси, на которое опрокинулась, она еще и задела грузовик АТБ.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: допросили мать "мажора" на InfinitiПредварительно, по данным полиции, столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.

Напомним, ранее в Харькове 16-летний подросток устроил масштабную ДТП, в которой погиб мужчина и еще двое попали в больницу.

Также во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.

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