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Страшное смертельное ДТП в Болгарии: в автобусе на трассе сгорели заживо 45 человек

23 ноября 2021, 07:39
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Среди жертв - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Точная причина аварии пока не известна, полиция рассматривает несколько версий.

ДТП
В Болгарии в ДТП попал автобус с пассажирами и загорелся / ua.depositphotos.com

В Болгарии в ДТП попал автобус. В результате аварии транспортное средство загорелось. Погибли 45 человек. Среди жертв - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они госпитализированы. Их состояние не тяжелое.

ДТП произошло на 31-м километре автомагистрали Струма около трех часов ночи, пишет BGNES. Всего в автобусе с македонской регистрацией ехали 52 человека.

На месте аварии руководит ситуацией глава МВД Болгарии. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Отмечается, что пожар произошел в результате несчастного случая.

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По словам мэра болгарского города Перник, точная причина аварии пока не известна, рассматривают несколько версий.

"Причин аварии может быть много, возможно, водитель спал, может быть другая причина. Со вчерашнего дня идет дождь, участок прямой с уклоном", - рассказал Станислав Владимиров.

На указанном участке водители часто превышают скорость, что приводит к большому количеству ДТП. Кроме того, как рассказала дорожный эксперт из Болгарии Диана Русинова, на 31-м километре автомагистрали Струма было много проблем, минувшим летом там латали ямы.

Как сообщал Главред, в августе, в Киеве произошло серьезное ДТП с автобусом сообщением Кишинев-Москва. Транспортное средство перевернулось буквально в нескольких метрах от бензовоза, который стоял на АЗС. В результате аварии пострадали 18 человек.

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