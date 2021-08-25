Едва не влетел в бензовоз: в Киеве перевернулся автобус Кишинев-Москва, много пострадавших

ДТП с автобусом произошло ночью на спуске с улицы Елены Телиги в Киеве/ Фото Киев оперативный

В Киеве произошло серьезное ДТП с автобусом сообщением Кишинев-Москва. Транспортное средство перевернулось буквально в нескольких метрах от бензовоза, который стоял на АЗС. В результате аварии пострадали 18 человек.

Инцидент произошел прошлой ночью на спуске с улицы Елены Телиги в Киеве, передает Киев. Оперативный.

Водитель автобуса Setra не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок.

Автобус был полностью набит пассажирами. За помощью врачей обратились 18 человек, восемь из них были госпитализированы.

Реклама

На месте аварии работали медики, спасатели ГосЧС и правоохранители.

Как сообщал Главред, утром 24 июля на трассе в Польше автобус с украинцами попал в жуткое ДТП. В результате аварии в больницы госпитализировали 10 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

17 июля в аварию попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. На момент ДТП в салоне находились 40 человек, все - граждане Украины.