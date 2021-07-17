Четыре пассажира в реанимации: выяснились подробности ДТП с автобусом Киев-Вроцлав

На Ровенщине рейсовый автобус перевернулся и вылетел в кювет / Фото facebook.com/dsns.rivne

Глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил о состоянии пострадавших и подробности ДТП, которое произошло с рейсовым автобусом сообщением Киев – Вроцлав рано утром в субботу, 17 июля. На момент аварии в салоне находились 40 человек, все - граждане Украины.

По словам Коваля, причиной опрокидывания автобуса стало то, что водитель пытался избежать наезда на пешехода.

"Друзья, ночью в Ровенской возле Радивилова перевернулся международный рейсовый автобус Киев-Вроцлав. Водитель, избегая наезда на пешехода, съехал в кювет. В автобусе находились 40 человек, 17 из них госпитализированы. Трагических случаев, Слава Богу, нет", — написал глава Ровенской ОГА на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что состояние большинства травмированных людей стабильное. Однако четверо пассажиров оказались в реанимации, двоих из них уже прооперировали.

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12 июля в Винницкой области вблизи села Ганнополь произошло смертельное ДТП, в котором погибли две женщины, третья – госпитализирована с травмами. Они ждали автобус на остановке, когда в них на автомобиле BMW влетела беременная 25-летняя жительница района. Она попала в больницу, как и водитель второго автомобиля, предварительно, виновный в аварии.