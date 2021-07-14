Смертельное ДТП на Винничине: беременная на BMW влетела в людей на остановке

В аварии вблизи села Ганнополь виноват водитель ВАЗ, ему уже объявили о подозрении / скриншот

В Винницкой области вблизи села Ганнополь произошло смертельное ДТП, в котором погибли две женщины, третья – госпитализирована с травмами. Они ждали автобус на остановке, когда в них на автомобиле BMW влетела беременная 25-летняя жительница района. Она попала в больницу, как и водитель второго автомобиля, предварительно, виновный в аварии.

Авария в Тульчинском районе Винничины произошла 12 июля, передает ТСН. На дороге столкнулись автомобиль BMW, который ехал на высокой скорости по главной, и ВАЗ, выезжавший на главную с второстепенной улицы. Никто из водителей затормозить не успел.

Удар был настолько сильным, что BMW отбросило в сторону – прямо на женщин, которые стояли на остановке неподалеку. Двое из них погибли, а третью - с многочисленными переломами доставили в медучреждение. Выжить в аварии удалось 62-летней пенсионерке Анне.

"Сестра моей бабушки – сразу насмерть. И еще одна женщина, их подружка, которая приезжала в гости, тоже погибла. А бабушка жива осталась", – рассказала внучка пострадавшей Карина Григорян.

За рулем BMW была беременная женщина / скриншот

В больнице также оказался водитель ВАЗ. Женщина, которая была за рулем BMW – предпринимательница из соседней Кирнасовки. Она не пострадала, но также находится в медицинском учреждении. Ее госпитализировали в гинекологическое отделение, поскольку она находится на седьмом месяце беременности.

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По данным следствия, в аварии виноват водитель ВАЗ, ему уже объявили о подозрении. У обоих водителей взяли образцы крови, чтобы определить, были ли они в трезвом состоянии.

"Визуально ни он, ни она не были пьяны", – отметила пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

К слову, место, где произошла смертельная авария, очень опасное. Там сделали новую дорогу, на которой машины набирают разгон перед крутым подъемом. Рядом – второстепенная улица, ведущая в село, и автобусная остановка.

Как сообщал Главред, ранее в Винницкой области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости влетел в детскую коляску. 11-месячная девочка чудом осталась жива – она попала в реанимацию.

ДТП произошло в селе Ладыжинские хутора. Мама с ребенком прогуливались по обочине.