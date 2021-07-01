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Под Винницей пьяный водитель сбил коляску с младенцем: девочка пролетела десять метров и выжила

1 июля 2021, 09:42

У ребенка черепно-мозговая травма, отек мозга и переломы. 11-месячную Доминику спасло то, что ее отбросило от дороги. Мать нашла ее в траве.

В Винницкой области пьяный отец шестерых детей сбил коляску с младенцем / Фото полиции Винничины

В Винницкой области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости влетел в детскую коляску. 11-месячная девочка чудом осталась жива. Маленькая Доминика сейчас находится в реанимации.

ДТП произошло в селе Ладыжинские хутора. Мама с ребенком прогуливались по обочине, когда произошла авария, передает ТСН.

"Пролетела машина, подняла пыль, я закрыла козырек ребенку, чтобы пыль не попадала в глаза, и хотела развернуть, но не успела. Засвистели колеса и коляска полетела", - рассказала мама девочки Виктория Браславец.

Коляска попала под колеса, а девочку спасло то, что ее отбросило на десяток метров от дороги. Ребенка мать нашла в траве, а машина поехала дальше вместе с коляской. По словам свидетелей, водитель катался еще два круга.

Когда авто конце остановилось, водитель был в состоянии шока. В его крови нашли 0,3 промилле алкоголя, то есть мужчина выпил примерно сто грамм водки или одну-две бутылки пива. Кроме того, машина была чужая, а водительского удостоверения у мужчины никогда не было.

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Как рассказал начальник Гайсинского управления полиции Игорь Соломон, мужчина хотел научиться водить и попросил у знакомого машину.

В селе о 47-летнем Михаиле отзываются хорошо. Говорят, что несколько лет назад жена ушла из семьи, мужчина сам воспитывает шестерых детей. Пьяным его раньше не видели.

Сейчас мужчина в СИЗО ждет меру пресечения. Судьбу его детей будут решать социальные службы. Какое наказание назначит суд, будет зависеть и от состояния 11-месячной Доминики.

По словам врачей, девочке не нужны операции, но сейчас она в реанимации. У ребенка черепно-мозговая травма, отек мозга и переломы. Кроме того, есть повреждения скелета, большеберцовой кости, повреждение внутренних органов, закрытая травма грудной клетки и повреждение легких в виде контузии.

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Как сообщал Главред, в конце мая в Виннице 43-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка.

Автомобиль летел на скорости и не вписался в поворот. Сначала внедорожник протаранил бетонный забор, а потом его отбросило на парня. Головой мальчик накололся на металлический штырь.

Женщина была очень пьяна и едва держалась на ногах. Содержание алкоголя в ее крови в 16 раз превышало допустимый уровень.

Андрей с многочисленными переломами и открытой травмой головы неделю находился в коме. Ему сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию.

Водителя — Наталью Дзись — на время следствия суд отпустил под залог в 180 тыс. грн. Оказалось, что нарушительница больна алкоголизмом и стоит на учете у нарколога.

ДТП Винница младенец новости Винницы
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