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"За такое лишь самосуд": известны детали пьяного ДТП в Виннице, в котором пострадал ребенок

25 мая 2021, 10:00
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Водитель внедорожника была так пьяна, что ее пришлось вести под руки. Но при этом женщина утверждала, что в ДТП виноват пострадавший мальчик.

Виновница ДТП была так пьяна, что еле держалась на ногах / скриншот

Водитель внедорожника, которая в Виннице не вписалась в поворот, снесла забор и сбила 13-летнего парня, была так пьяна, что еле держалась на ногах. Очевидцы ДТП рассказали детали аварии.

По словам свидетелей, белый джип летел на огромной скорости. Внедорожник протаранил бетонный забор, а потом его отбросило на 13-летнего Андрея Тарасюка, который шел по тротуару, передает ТСН.

Все произошло за считанные секунды. От удара парня отбросило на несколько метров. Головой он накололся на металлический штырь. Андрея доставили в больницу без сознания. У него открытая проникающая черепно-мозговая травма с повреждением коры головного мозга, перелом в лобной области, множество переломов рук и ног. Пострадавший находится в коме в реанимации.

После ДТП женщина-водитель держалась за машину и едва перебирала ногами.

"Она была никакой. Она языком не могла пошевелить. Она не то, что говорить, она и идти не могла", — рассказала мать пострадавшего мальчика Татьяна Тарасюк.

"От нее был слышен перегар. Говорит, я была не пьяная, это — ваш брат был пьян. А сама она еле ходит: ее держали под руки, мужчина и полиция", — поделилась сестра мальчика Марина Тарасюк.

При этом водитель внедорожника заявляла, что виноват в ДТП был мальчик.

Правоохранители отвезли женщину в наркодиспансер. У нее отобраны образцы крови, чтобы выяснить, находилась она в алкогольном или наркотическом опьянении. Сейчас женщина в СИЗО, меру пресечения ей будут выбирать 25 мая.

ДТП в Виннице вызвало шквал негодования украинцев. В Сети пишут:

"Задолбали эти пьяницы и наркоманы за рулём!!!!!!!! Почему должны страдать невинные!!!!!"

"За такое лишь самосуд"

"Это просто ужас! Сбить ребенка на тротуаре и при этом рассказывать, что он сам во всем виноват. Не удивлюсь, если позже, обвинив во всем ребенка, дело закроют, потому что она сестра/подруга/дочь какого-то крутелика с деньгами и связями"

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Напомним:

  • 22 мая в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бетономешалки и пешехода. Водитель грузовика наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть прямо перед авто.
  • Выскочившая на дорогу девушка параллельно разговаривала по мобильному телефону.
  • Пострадавшая получила травмы - ее отвезли в медицинское учреждение.
ДТП новости Винницы
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