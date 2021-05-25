Пьяное ДТП в Виннице: женщина раздавила на тротуаре 13-летнего школьника

В Виннице пьяный водитель внедорожника сбила на тротуаре подростка / Фото prm

В Виннице 43-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка. Теперь врачи борются за жизнь парня. Он находится в коме в реанимации.

Автомобиль летел на скорости и не вписался в поворот. Сначала внедорожник протаранил бетонный забор, а потом его отбросило на парня, передает ТСН.

Свидетели ДТП говорят, что женщина была очень пьяна. Ее доставили в наркодиспансер, результатов экспертизы еще ожидают. Сегодня водителю суд будет избирать меру пресечения.

Пострадавшему подростку 5 часов делали сложную нейрохирургическую операцию. У школьника открытая черепно-мозговая травма, а также переломы рук и ног.

"Есть открытая черепно-мозговая травма с повреждением коры головного мозга, перелом в лобном участке. Кости повредили кору головного мозга, сосуды. Возникло кровотечение", — рассказал нейрохирург детской областной больницы Сергей Волощук.

От прогнозов медики воздерживаются.

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