"Зловещий запах горелого мяса": появились жуткие детали ДТП в Киеве, в котором заживо истлели люди

ДТП на Брест-Ливтовском шосе / Фейсбук Влада Антонова

Появились подробности жуткого смертельного ДТП, которое произошло в Киеве на Брест-Литовском шоссе в ночь на понедельник, 24 мая. По предварительным данным, виновником аварии является водитель фуры, который, скорее всего, заснул за рулем.

Как сообщил основатель паблик dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook, водитель фуры сейчас в тяжелом состоянии, он находится в ожоговом центре.

"Водитель и пассажир Volkswagen сгорели заживо, погиб также пешеход, случайно оказавшийся ночью на пути грузовика. Водитель - виновник, который, скорее всего, заснул за рулём, в тяжёлом состоянии ожоговом центре", - расрыл детали аварии блогер.

Антонов уточнил, что водитель фуры вез конфеты и в 3:50 заснул, выехав на встречную полосу прямо через отбойник.

"На месте до сих пор продолжается ликвидация последствий смертельного ДТП, огромная пробка с обеих сторон до места аварии", — рассказал он.

Блогер добавил, что в районе аварии наблюдалась жуткая картина.

"Зловещий запах горелого мяса и дыма разносился по Житомирской трассе, на дороге лежали чёрные пакеты и жёлтые номерки смерти", - сказал он.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 мая в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло смертельное ДТП. Фура вылетела на встречную полосу, столкнулась с автомобилем и загорелась.

По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро Житомирская, не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

В результате столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом, после этого раздался взрыв и вспыхнул пожар.