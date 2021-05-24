ДТП со взрывом и пожаром: в Киеве грузовик наехал на легковое авто, есть жертвы

Сколько людей находилось в салоне машины — пока неизвестно. По предварительной информации, водитель легковушки сгорел заживо.
В ночь на понедельник, 24 мая в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло смертельное ДТП. Фура вылетела на встречную полосу, столкнулась с автомобилем и загорелась.
По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро Житомирская, не справился с управлением и въехал в металлический отбойник, сообщает Магнолия-ТВ.
В результате столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом, после этого раздался взрыв и вспыхнул пожар.
Сколько людей находилось в салоне машины — пока неизвестно. По предварительной информации, водитель легковушки сгорел заживо.
На месте работают спасатели, а также следственно-оперативная группа. Водитель фуры госпитализирован.
"Вблизи изувеченного транспорта лежало бездыханное тело мужчины. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в аварию", — говорится в сообщении.
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