Смертельное ДТП в Киеве с Infiniti: подробности и отмазка защиты "мажора"

Павел Билоконь объяснил, почему не снизил скорость, когда за ним гналась полиция / Скриншот с видео tsn.ua

В центре Киева после того, как элитная машина Infiniti попала в ДТП, одну из пассажирок спас очевидец Владислав Мельник. Мужчина вытащил девушку, она была в шоковом состоянии, могла сама стоять и постоянно просила достать ее подругу.

Очевидец сперва думал, что произошел взрыв, а не авария, поскольку был очень громкий звук, пишет ТСН.

Издание узнало, что сначала он увидел пыль, потом она рассеялась, и стал виден горящий автомобиль, в котором кричала девушка. Одну девушку не удалось спасти, она сразу погибла, а водителя машины Павла Билоконя из салона достали спасатели.

Дежурный врач отделения политравмы Киевской горбольницы №17 сообщил, что водитель и пассажирка не нуждались в лечении на стационаре. Пострадавшую отпустили, а водителя отправили на заседание суда для избрания меры пресечения.

По словам задержанного, до аварии он был в гостях у родителей девушки, которая погибла, и пил вино.

Во время заседания суда Билоконь сказал, что набирал скорость, когда его уже преследовала полиция, поскольку ехал с девушками.

"Я ехал с девушками. Это как азарт был", – заявил он.

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Адвокат подозреваемого Евгений Яндола говорил, что подзащитный мог устроить аварию, поскольку его преследовали.

"На скорости потерял управление. Может, он потерял управление из-за того, что его преследовали? Как следствие – совершил ДТП", – утверждал юрист.

Какие "грешки" есть за подозреваемым

Прокурор Киевской городской прокуратуры Виктор Барицкий сообщил, что на задержанного правоохранители не раз составляли админпротоколы – за управление транспортным средством в нетрезвом виде, за превышение скорости и за распитие алкоголя в общественном месте.

В прошлом году суд не отобрал у него права за пьяное вождение, поскольку дело не рассмотрели в срок.

Читайте такжеГеращенко раскрыл детали о виновнике ДТП, в котором погибла девушкаНапомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки в ночь на 1 мая пьяный 26-летний мужчина за рулем авто Infinity G25 нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево и в опору светофора.

Погибли 18-летняя пассажирка машины. В салоне также находилась 19-летняя девушка, она выжила.

В СМИ появилась информация, что водитель может быть родственником бывшего главы Министерства внутренних дел Николая Билоконя.

Позже 1 мая водителю Infinity суд избрал меру пресечения – арест на 60 суток без возможности выйти на свободу под залог.