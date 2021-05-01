УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Гибель девушки в ДТП в Киеве: водитель-"мажор" арестован

1 мая 2021, 16:13
Прослушать новость
Остановить

Столичный суд избрал меру пресечения водителю Infiniti, пассажирка которого погибла в аварии.

Водитель, который устроил смертельную аварию в центре Киева, арестован
Водитель, который устроил смертельное ДТП в центре Киева, арестован / УНИАН

В субботу, 1 мая, Шевченковский райсуд Киева решил арестовать водителя элитного авто Infiniti, устроившего аварию в центре столицы, в результате которой погибла одна из его пассажирок – 18-летняя девушка.

Виновник ДТП в Киеве взят под стражу на 60 суток, ему не предоставлено право выйти на свободу под залог, говорится на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

После аварии начато производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Злоумышленнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая в Киеве на бульваре Леси Украинки пьяный 25-летний мужчина за рулем авто Infinity G25 с двумя пассажирками влетел в дерево и в опору светофора. На месте происшествия погибла 18-летняя девушка. Водитель и еще одна пассажирка попали в больницу.

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко поделился, что за рулем машины был Павел Б.

Чиновник добавил, что мужчина посадил к себе в авто девушек в возрасте 18 и 19 лет, нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию полицейских.

По его сведениям, вместо того, чтобы остановиться, мужчина разогнался до скорости более 100 км/ч и врезался в столб.

Геращенко отметил, что Павла Б. правоохранители год назад задерживали в Винницкой области за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда нарушитель избежал наказания.

В СМИ писали, что водитель может быть родственником экс-главы МВД Николая Билоконя.

новости Киева ДТП в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Гибель девушки в ДТП в Киеве: водитель-"мажор" арестован». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморройВрач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморрой Тина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношенияхТина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях Сильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делатьСильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делать Жена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудьЖена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудь Страстная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до ПасхиСтрастная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до Пасхи

Последние новости

17:46
Алина Гросу кардинально изменила образ
17:40
Беспредел в "ДНР": как боевики будут отжимать квартиры переселенцев Видео
17:27
В МИД Украины объявили о планах Зеленского на переговоры с Путиным Видео
17:08
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 мая: кому грозит ложное покровительство Видео
16:50
Стало известно об отведении войск Таджикистана от границ Киргизии
Реклама
16:49
Зашквар Кивы с диссертацией: всплыли новые скандальные детали Видео
16:45
Благодатный огонь привезут в Украину: в ПЦУ раскрыли детали Фото Видео
16:41
Кулеба указал Западу на ошибку по Донбассу и заявил об угрозах Кремля
16:13
Гибель девушки в ДТП в Киеве: водитель-"мажор" арестован Видео
16:06
Годовой тариф на газ в Украине: кто заплатит больше всех Видео
15:41
"Звездные войны": в США предупредили о противоспутниковом оружии КНР и РФ Видео
15:39
Иммунолог предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине Видео
15:34
Пономарев представил уникальную Пасхальную песню: ее исполнили на 12 языках Видео
15:20
Пасха 2021: светлые поздравления, шикарные картинки и анимация
14:51
Кулеба заявил о планах Украины по участию США в вопросах Донбасса Видео
14:38
Украина получит миллионы доз вакцины от коронавируса Pfizer Видео
14:32
Боб "Клеопатра" и с перьями: модные варианты популярной стрижки 2021 Фото Видео
14:24
Геращенко раскрыл детали о виновнике ДТП, в котором погибла девушка Видео
13:57
Благодатный огонь сошел: как его раздавали Фото Видео
13:50
Красная зона карантина в Украине сократилась до семи регионов Видео
Реклама
13:42
Конфликт Киргизии и Таджикистана: президенты достигли важной договоренности Видео
13:38
Кулеба назвал возможное место встречи Зеленского с Путиным Видео
13:13
Эксперт объяснил, как назначение Нуланд отразится на переговорном процессе по Донбассу Видео
13:00
Схождение Благодатного огня 2021: онлайн-трансляция и как происходит Видео
12:32
Гороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется туго
12:22
Много солнца и весенние грозы: синоптик уточнила прогноз погоды на май Видео
12:14
В жуткой автокатастрофе в центре Киева погибла 18-летняя девушка
11:24
Киргизстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана Видео
11:21
При росте 165 см весила 28 кг: в Одессе от анорексии умерла 12-летняя школьница Видео
10:48
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Видео
10:45
Украина закрывает въезд для граждан, прибывших из Индии Видео
10:44
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
10:29
Ливни и жара до +25: чего ждать от погоды в Украине на майские праздники Видео
10:23
Что приготовить на Пасху: вкусное меню и простые рецепты Видео
10:14
Почему Европа не спешит вводить санкции против РФ мнение
09:37
Больные COVID-19 реже теряют вкус и обоняние - инфекционист Видео
09:34
Украинцы могут остаться без горячей воды: в чем причина Видео
08:49
Между США и Россией официально началась новая Холодная война мнение
08:47
Блинкен попытается убедить Германию остановить Северный поток-2 Видео
08:21
Коронавирус в Украине: перед 1 мая выявили 8,5 тыс. новых больных, умер 351 пациент Видео
Реклама
07:59
В Киеве завершился локдаун: что разрешено с 1 мая Видео
07:45
Ученые назвали неожиданные преимущества витамина D Видео
07:26
У Байдена сделали заявление о будущем Украины в НАТО Видео
07:14
Внучка Боярского показала огромную сочную грудь
06:55
Плохой знак для Москвы и понижение для Киева: чего ждать от назначения Нуланд мнение
06:03
Главные восемь трендов женской обуви на весну-лето 2021 Фото Видео
06:01
Эксперт рассказал, ожидать ли изменения тарифов на газ Видео
05:31
В ВСУ оценили шансы на полномасштабную войну России с Украиной
05:28
Сильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делать Видео
05:03
Как влияет лишний вес на тяжесть формы коронавируса - ответ ученых
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять