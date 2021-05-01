Гибель девушки в ДТП в Киеве: водитель-"мажор" арестован

Водитель, который устроил смертельное ДТП в центре Киева, арестован / УНИАН

В субботу, 1 мая, Шевченковский райсуд Киева решил арестовать водителя элитного авто Infiniti, устроившего аварию в центре столицы, в результате которой погибла одна из его пассажирок – 18-летняя девушка.

Виновник ДТП в Киеве взят под стражу на 60 суток, ему не предоставлено право выйти на свободу под залог, говорится на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

После аварии начато производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Злоумышленнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая в Киеве на бульваре Леси Украинки пьяный 25-летний мужчина за рулем авто Infinity G25 с двумя пассажирками влетел в дерево и в опору светофора. На месте происшествия погибла 18-летняя девушка. Водитель и еще одна пассажирка попали в больницу.

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко поделился, что за рулем машины был Павел Б.

Чиновник добавил, что мужчина посадил к себе в авто девушек в возрасте 18 и 19 лет, нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию полицейских.

По его сведениям, вместо того, чтобы остановиться, мужчина разогнался до скорости более 100 км/ч и врезался в столб.

Геращенко отметил, что Павла Б. правоохранители год назад задерживали в Винницкой области за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда нарушитель избежал наказания.

В СМИ писали, что водитель может быть родственником экс-главы МВД Николая Билоконя.