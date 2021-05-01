Геращенко раскрыл детали о виновнике ДТП, в котором погибла девушка / Нацполиция

Виновник жуткой автокатастрофы, которая произошла в Киеве в ночь на 1 мая, пьяный 26-летний водитель Infiniti, ранее уже задерживался полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он уточнил, что случай произошел год назад в Винницкой области, но мужчину не наказали.

"Судья Винницкого городского суда, Колбаса Юрий Петрович, не нашел за три месяца времени рассмотреть административный протокол, оштрафовать Павла Б. на 10 200 гривен и лишить его прав на год, как это предписывает закон. Не исключаю, что в результате такой вопиющей безнаказанности Павел Б. снова и снова садился за руль пьяным, что в итоге и привело этой ночью к гибели 18-летней Александры", – рассказал Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, год назад патрульные со своей стороны тогда сделали все, а суд – нет.

Геращенко подчеркнул, что виновник ДТП должен получить по заслугам – длительный срок лишения свободы за лишение жизни другого человека.

"Я не знаю и не собираюсь проверять, является ли Павел Б. родственником бывшего Министра МВД Николая Белоконя. Он должен получить то, что заслужил - длительный срок лишения свободы за лишение жизни другого человека", - отметил Геращенко.

Он добавил, что из-за принятия закона №2695, теперь судьи могут рассматривать дела о нетрезвом вождении не в рамках трехмесячного срока, а имеют для этого 12 месяцев.

"Каждый судья, на мой взгляд, который за год теперь не найдет времени рассмотреть дело о нетрезвом вождении, может стать моральным соучастником гибели человека от рук нетрезвого водителя, которого он не нашел времени привлечь к ответственности", – рассказал Геращенко.

Также Геращенко на своей странице в соцсети раскрыл подробности самой аварии.

"Мужчина Павел Б, посадил к себе в машину двух девушек 18 и 19 лет. Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели, что автомобиль "Infinity G25" нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб. Находящаяся в автомобиле 18 летняя Александра З. погибла на месте. 19 летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17 больницу Киева", - рассказал заместитель главы МВД.

Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян и все его действия, что привели к гибели ни в чем не повинной девушки, есть следствие употребления алкоголя, уточнил Геращенко.

Водитель "Инфинити" был пьян / Нацполилия

В то же время издание Obozrevatel со ссылкой на источник сообщает, что за рулем автомобиля Infiniti находился Билоконь Павел Сергеевич. Погибшей оказалась Землякова Александра Максимовна. Ее подруга, вторая пассажирка легковушки, Демчишина Мария Олеговна, была госпитализирована в городскую больницу №17.

В СМИ появилась информация о том, что водитель может быть родственником бывшего министра внутренних дел Украины Николая Билоконя.

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