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В жуткой автокатастрофе в центре Киева погибла 18-летняя девушка

1 мая 2021, 12:14
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Пьяного водителя Infinity G25 задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением прав.

В жуткой автомобильной аварии в центре Киева погибла 18-летняя девушка / Нацполиция

Жуткое ДТП произошло в центре Киева в ночь на 1 мая. На бульваре Леси Украинки автомобиль Infinity G25 совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате аварии погибла 18-летняя девушка. Водитель был пьян, он задержан.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook, 25-летний пьяный водитель Infinity G25 ехал с пассажирками – 18 и 19 лет. Он не справился с управлением и влетел в дерево.

"Не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате ДТП на месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка иномарки, а водитель и еще одна пассажирка 2002 года рождения получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания помощи.

Пьяного водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас водитель находится под охраной полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением прав.

Пьяного водителя задержали / Нацполиция

ДТП в Киеве – о чем сообщалось ранее:

  • Водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате столкновения внедорожника и легковушки на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе столицы погибли два человека.
  • В Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.

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