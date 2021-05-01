В жуткой автокатастрофе в центре Киева погибла 18-летняя девушка

В жуткой автомобильной аварии в центре Киева погибла 18-летняя девушка / Нацполиция

Жуткое ДТП произошло в центре Киева в ночь на 1 мая. На бульваре Леси Украинки автомобиль Infinity G25 совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате аварии погибла 18-летняя девушка. Водитель был пьян, он задержан.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook, 25-летний пьяный водитель Infinity G25 ехал с пассажирками – 18 и 19 лет. Он не справился с управлением и влетел в дерево.

"Не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате ДТП на месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка иномарки, а водитель и еще одна пассажирка 2002 года рождения получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания помощи.

Пьяного водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас водитель находится под охраной полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением прав.

Пьяного водителя задержали / Нацполиция

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