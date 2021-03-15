Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве, есть жертвы / УНИАН

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения внедорожника и легковушки ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе столицы погибли два человека.

"Водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия", - сообщили в полиции Киева.

При этом на момент ДТП водитель внедорожника, 1992 года рождения, находился в состоянии опьянения. Он был задержан.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, пьяный водитель оказался бывшим правоохранителем. До 2018 года он работал в полиции охраны Винницкой области.

"Уроженец Почапинцев Жмеринского района (Винницкой области) господин Губрий Василий Сергеевич, 1992 года рождения, еще до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области", - сказано в сообщении.

Сейчас он ездит за рулем престижного Toyota Land Cruiser 200, который зарегистрирован на Александру Главацкую, 1995 года рождения.

В полиции эту информацию пока не подтвердили.

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