На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.
Жуткое смертельное ДТП с участием полицейского авто произошло на трассе Киев-Одесса. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.
Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius, погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.
Уточняется, что авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное".
ДТП в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Киеве произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш. Легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди.
- В Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.
Автор: Адриана Бубновская