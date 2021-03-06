На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа / Национальная полиция

Жуткое смертельное ДТП с участием полицейского авто произошло на трассе Киев-Одесса. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius, погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Уточняется, что авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное".

В результате ДТП погиб человек / Национальная полиция

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