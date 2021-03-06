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На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа

6 марта 2021, 07:57
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В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.

На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа / Национальная полиция

Жуткое смертельное ДТП с участием полицейского авто произошло на трассе Киев-Одесса. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius, погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Уточняется, что авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное".

В результате ДТП погиб человек / Национальная полиция

ДТП в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Киеве произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш. Легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди.
  • В Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.

ДТП патрульная полиция новости Украины
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