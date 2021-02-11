Жуткое ДТП под Кропивницким: погиб известный музыкант, его жена в реанимации

Смертельная авария произошла днем 9 февраля на трассе Кропивницкий – Кривой Рог / kr.dsns.gov.ua

В Кировоградской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб известный в области музыкант, 29-летний Артем Язловецкий.

За жизнь его супруги Анастасии, которая также была в машине, борются врачи. Девушка в реанимации. В автомобиле также находились и двое маленьких сыновей пары – мальчики-близнецы. Они тоже пострадали, передает Obozrevatel.

Смертельная авария произошла днем 9 февраля на Кировоградщине на трассе Кропивницкий – Кривой Рог. На встречную полосу вылетел автомобиль BMW на еврономерах, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Джип буквально снес с трассы Славуту, в которой ехал музыкант с семьей.

Джип буквально снес с трассы Славуту, в которой ехал музыкант с семьей / kr.dsns.gov.ua

На переднем сидении сидела 25-летняя Анастасия Язловецкая. От сильного удара ремень безопасности, которым девушка была пристегнута, буквально врезался в ее тело. У нее повреждены внутренние органы, произошло внутреннее кровоизлияние.

Тело погибшего Язловецкого спасателям пришлось вырезать из искореженного автомобиля.

Мальчики-близнецы Илья и Кирилл получили сотрясение мозга после аварии, но их уже из реанимации перевели в обычную палату.

Артем Язловецкий / Фото vk.com/artemyazlovetskyi

Артем Язловецкий был преподавателем Кропивницкого музыкального профессионального колледжа. По совместительству Язловецкий работал в Долинской музыкальной школе. Ранее гастролировал по Украине с оркестром Легенды рока. Играл на трубе.

Напомним: