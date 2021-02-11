Жуткое ДТП под Кропивницким: погиб известный музыкант, его жена в реанимации

В автомобиле также находились и двое маленьких сыновей пары – мальчики-близнецы. Они тоже пострадали.
В Кировоградской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб известный в области музыкант, 29-летний Артем Язловецкий.
За жизнь его супруги Анастасии, которая также была в машине, борются врачи. Девушка в реанимации. В автомобиле также находились и двое маленьких сыновей пары – мальчики-близнецы. Они тоже пострадали, передает Obozrevatel.
Смертельная авария произошла днем 9 февраля на Кировоградщине на трассе Кропивницкий – Кривой Рог. На встречную полосу вылетел автомобиль BMW на еврономерах, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Джип буквально снес с трассы Славуту, в которой ехал музыкант с семьей.
На переднем сидении сидела 25-летняя Анастасия Язловецкая. От сильного удара ремень безопасности, которым девушка была пристегнута, буквально врезался в ее тело. У нее повреждены внутренние органы, произошло внутреннее кровоизлияние.
Тело погибшего Язловецкого спасателям пришлось вырезать из искореженного автомобиля.
Мальчики-близнецы Илья и Кирилл получили сотрясение мозга после аварии, но их уже из реанимации перевели в обычную палату.
Артем Язловецкий был преподавателем Кропивницкого музыкального профессионального колледжа. По совместительству Язловецкий работал в Долинской музыкальной школе. Ранее гастролировал по Украине с оркестром Легенды рока. Играл на трубе.
Напомним:
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