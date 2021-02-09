Под Ивано-Франковском мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми: есть жертвы

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии / facebook.com/frankivsk.police

В ночь на 9 февраля в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП - мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми. Погибли как минимум два человека, число пострадавших уточняется.

Сообщение об аварии на трассе Стрый-Черновцы-Мамалыга в селе Павловка поступило около 23:30 в понедельник, передает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

По предварительным данным, ДТП произошло с участием автомобиля Мерседес Бенц Спринтер, которым управлял водитель 1974 г.р., и транспортного средства Мерседес Бенц Атео под управлением водителя 2001 г.р.

В результате аварии два человека погибли, число травмированных устанавливается.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства аварии.

facebook.com/frankivsk.police

facebook.com/frankivsk.police

Напомним: