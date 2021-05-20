Смертельное ДТП с украинскими студентами в Турции: известны новые подробности

В ДТП в Турции погибли двое украинских студентов / Фото bakpara.com

В Турции 16 мая произошло смертельное ДТП. В автомобильной аварии погибли двое украинцев – 27-летний Александр Попов и 28-летняя Анастасия Пришко.

Они были студентами Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета. В этом же автомобиле ехали еще двое граждан Украины - Владислав Зыкран и Анастасия Нестеренко. Они выжили и сейчас находятся в больнице, сообщает Obozrevatel.

Украинские туристы взяли напрокат автомобиль. Они ехали в Анталию, за рулем был Влад. По неустановленным пока причинам водитель потерял контроль над управлением, машина вылетела в поле и перевернулась. Александр погиб на месте, Анастасия Пришко скончалась через несколько часов в больнице. В тяжелом состоянии сейчас находится Анастасия Нестеренко. Девушку отправили в университетскую больницу в Паммукале, за ее жизнь борются врачи.

По данным турецких СМИ, суд предварительно постановил, что водитель не виновен в этой аварии.

Александр Попов и Анастасия Пришко погибли на отдыхе в Турции / Фото Instagram

Как рассказывают знакомые погибших, Александр и Анастасия были идеальной парой. Успевали учиться, работать и путешествовать. Также молодые люди были в студенческом ректорате вуза, а учились по специальности "международные отношения".

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