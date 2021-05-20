Смертельное ДТП с украинскими студентами в Турции: известны новые подробности

Украинка Анастасия Нестеренко - в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в университетской больнице в Паммукале, за ее жизнь борются врачи.
В Турции 16 мая произошло смертельное ДТП. В автомобильной аварии погибли двое украинцев – 27-летний Александр Попов и 28-летняя Анастасия Пришко.
Они были студентами Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета. В этом же автомобиле ехали еще двое граждан Украины - Владислав Зыкран и Анастасия Нестеренко. Они выжили и сейчас находятся в больнице, сообщает Obozrevatel.
Украинские туристы взяли напрокат автомобиль. Они ехали в Анталию, за рулем был Влад. По неустановленным пока причинам водитель потерял контроль над управлением, машина вылетела в поле и перевернулась. Александр погиб на месте, Анастасия Пришко скончалась через несколько часов в больнице. В тяжелом состоянии сейчас находится Анастасия Нестеренко. Девушку отправили в университетскую больницу в Паммукале, за ее жизнь борются врачи.
По данным турецких СМИ, суд предварительно постановил, что водитель не виновен в этой аварии.
Как рассказывают знакомые погибших, Александр и Анастасия были идеальной парой. Успевали учиться, работать и путешествовать. Также молодые люди были в студенческом ректорате вуза, а учились по специальности "международные отношения".
ДТП с украинцами - о чем ранее писал Главред:
- 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон, ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
- Ночью 22 марта в Польше произошла новая авария, в которой пострадали украинцы. Автобус, в котором ехали украинские граждане, врезался в ограждение, после чего вылетел в кювет. В результате ДТП в Польше один украинец погиб, еще пятерых человек госпитализировали.