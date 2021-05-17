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"Красивой пары не стало": погибли студенты сумского вуза

17 мая 2021, 12:18

На выходных погибли двое студентов Сумского университета.

Попов и Пришко погибли
Александр Попов и Анастасия Пришко погибли / Скриншот с facebook.com/biemsumdu

Погибли двое студентов Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета, которые были парой, – Александр Попов и Анастасия Пришко.

Студенты погибли в субботу, 15 мая, говорится на странице учебного заведения в Facebook.

В институте добавили, что Попов и Пришко были активными членами студенческого директората института.

"...погибли двое наших студентов... Совсем юные... Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные... Красивая и любящая пара... Словами сложно выразить боль и печаль...", – добавили в учебном заведении.

Подробности гибели Попова и Пришко пока неизвестны. В полиции не сообщали о гибели студентов 15 мая.

  • Справка. Сумской университет и входящий в его состав Института бизнеса, экономики и менеджмента, находится в Сумах по адресу ул. Римского-Корсакова, 2, пишет Википедия.
  • Сумской вуз был основан в 1948 году, в нем обучаются 12 тысяч студентов.
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