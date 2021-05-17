"Красивой пары не стало": погибли студенты сумского вуза

Александр Попов и Анастасия Пришко погибли / Скриншот с facebook.com/biemsumdu

Погибли двое студентов Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета, которые были парой, – Александр Попов и Анастасия Пришко.

Студенты погибли в субботу, 15 мая, говорится на странице учебного заведения в Facebook.

В институте добавили, что Попов и Пришко были активными членами студенческого директората института.

"...погибли двое наших студентов... Совсем юные... Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные... Красивая и любящая пара... Словами сложно выразить боль и печаль...", – добавили в учебном заведении.

Подробности гибели Попова и Пришко пока неизвестны. В полиции не сообщали о гибели студентов 15 мая.