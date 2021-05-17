"Красивой пары не стало": погибли студенты сумского вуза

На выходных погибли двое студентов Сумского университета.
Погибли двое студентов Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета, которые были парой, – Александр Попов и Анастасия Пришко.
Студенты погибли в субботу, 15 мая, говорится на странице учебного заведения в Facebook.
В институте добавили, что Попов и Пришко были активными членами студенческого директората института.
"...погибли двое наших студентов... Совсем юные... Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные... Красивая и любящая пара... Словами сложно выразить боль и печаль...", – добавили в учебном заведении.
Подробности гибели Попова и Пришко пока неизвестны. В полиции не сообщали о гибели студентов 15 мая.
- Справка. Сумской университет и входящий в его состав Института бизнеса, экономики и менеджмента, находится в Сумах по адресу ул. Римского-Корсакова, 2, пишет Википедия.
- Сумской вуз был основан в 1948 году, в нем обучаются 12 тысяч студентов.
Автор: Екатерина Присяжнюк