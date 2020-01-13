На Донбассе трагически погибли студенты

На Донбассе трагически погиб 15-летний студент и 21-летняя студентка / Скриншот с police.dn.ua

В понедельник утром, 13 января, в Мариуполе и Покровске Донецкой области двое студентов упали с высоты и погибли.

В Мариуполе погиб 15-летний парень, а в Покровске - 21-летняя девушка, сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, студент выпал из окна общежития, расположенного на пятом этаже, а студентка - из окна общежития, которое находится на восьмом этаже.

"…15-летний парень и 21-летняя девушка разбились, выпрыгнув из общежитий", - привели в полиции предварительные сведения.

Напомним, 8 января в Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки, одна из них погибла, а выжившая попала в реанимацию. Позже стало известно, что трагедия могла произойти из-за шутки.