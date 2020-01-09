"Смертельная шутка": названа возможная причина гибели 15-летней девушки в Луцке

В Луцке 15-летняя девушка могла погибнуть из-за шутки / УНИАН

В Луцке, по предварительным данным, 15-летние девушки выпали с балкона, расположенного на седьмом этаже многоэтажки, после того, как одна из них шутя начала наклоняться через перила.

"Шутница" не удержала равновесие и начала падать, а другая девушка пыталась ее спасти, но выпала следом, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Волынской области.

В полиции добавили, что девушка схватила "шутницу" за ноги, но не смогла спасти.

Из окна выпали сестры, одна из них погибла, а другая выжила, но попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, с множественными переломами костей лицевого черепа, с закрытыми травмами органов грудной клетки, сообщает ТСН со ссылкой на сведения полиции и медиков.

Ранее в полиции сообщили, что 8 января в Луцке две 15-летние девушки выпали из окна многоэтажки, одна из них погибла, а выжившая попала в реанимацию. Трагедия произошла на ул. Конякина.