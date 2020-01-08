В Луцке две 15-летние девушки выпали из окна многоэтажки

В Луцке две несовершеннолетние девушки выпали из окна многоэтажки, есть жертва / kiev.informator.ua

В среду, 8 января, в Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки, одна из пострадавших погибла.

Девушки выпали из окна дома, расположенного на ул. Конякина, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Волынской области.

По предварительным данным, девушки выпали из окна, расположенного на седьмом этаже многоэтажки.

"В результате падения одна девушка погибла, другую - госпитализировали в отделение реанимации. Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева - на проспекте Академика Палладина, 21 - в ночь на 31 декабря 28-летняя девушка выпала из окна балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже 16-этажки.