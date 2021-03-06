Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6

Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону, люди ударялись о сиденья и получили серьезные травмы.
В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. В МИД Украины подтвердили гибель шестерых граждан Украины.
Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выезжая с автострады. Как сообщает ТVN24, всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.
Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Когда автобус внезапно замедлился, пассажиров разбросало по салону. Они ударялись о сиденья и салон автобуса, в результате получили множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.
Сообщается, что травмы получили около сорока украинцев. По данным СМИ, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы в Перемышле, Ярославе, Жешуве, Рудной Малой, Пшеворске и Любаче.
Пассажиров, которые не получили травм, отвезли временно в помещение местной школы и общежития.
В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
Спасатели уже подняли автобус и поставили его на колеса. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры — выясняют причины аварии.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сначала подтвердил гибель шестерых граждан Украины.
"Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли", - написал он в Twitter.
Позже от уточнил число пострадавших граждан Украины в аварии.
"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - написал Николенко.
На место происшествия уже выехали консулы. Они сотрудничают с местными властями и больницами для помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.
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