Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6

ДТП в Польше произошло сразу после полуночи 6 марта/ Фото tvn24.pl

В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. В МИД Украины подтвердили гибель шестерых граждан Украины.

Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выезжая с автострады. Как сообщает ТVN24, всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.

Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Когда автобус внезапно замедлился, пассажиров разбросало по салону. Они ударялись о сиденья и салон автобуса, в результате получили множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением / Фото tvn24.pl

Сообщается, что травмы получили около сорока украинцев. По данным СМИ, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы в Перемышле, Ярославе, Жешуве, Рудной Малой, Пшеворске и Любаче.

Пассажиров, которые не получили травм, отвезли временно в помещение местной школы и общежития.

В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.

В ДТП пострадали десятки украинцев, есть жертвы / Фото tvn24.pl

Фото tvn24.pl

Спасатели уже подняли автобус и поставили его на колеса. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры — выясняют причины аварии.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сначала подтвердил гибель шестерых граждан Украины.

"Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли", - написал он в Twitter.

Позже от уточнил число пострадавших граждан Украины в аварии.

"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - написал Николенко.

На место происшествия уже выехали консулы. Они сотрудничают с местными властями и больницами для помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Смертельные ДТП – о чем ранее писал Главред: