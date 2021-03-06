Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: 6 жертв и 15 пострадавших

ДТП в Польше произошло вблизи города Кашице/ Фото eska.pl

В Польше рейсовый автобус попал в ДТП. Он следовал по маршруту Познань - Херсон. Погибли шестеро украинцев, еще 15 - госпитализированы.

Авария произошла вблизи города Кашице. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, украинские консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Тем временем Польское радио сообщает, что всего в салоне находились 57 человек, в том числе двое водителей. Более 30 граждан получили травмы.

На спасательную операцию направили 30 пожарных частей из около 100 спасателей, они разбирают место трагедии. 34 пострадавших доставили в больницы, 18 из них не нуждались в госпитализации.

Правоохранители обещают установить причины ДТП в течение нескольких часов.

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