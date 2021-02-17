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В Киеве поезд на полном ходу раздавил легковушку: пассажира проволокло по рельсам с километр

17 февраля 2021, 09:04
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Водитель остался почти невредим и от госпитализации отказался. Так же он не захотел пройти осмотр на состояние опьянения.

ДТП произошло около 06:30 в среду, 17 февраля, на улице Оросительной. / Фото t.me/vartovi_kyiv

В Дарницком районе Киева произошло жуткое смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ. Погиб человек.

Как сообщает Телеграм-канал Вартові еспресо, водитель автомобиля пытался переехать железнодорожный переезд, не обращая внимания на предупредительные сигналы о приближении поезда. Товарный состав на полном ходу врезался в авто.

На момент столкновения в машине находились два человека. Водителю повезло - он остался почти невредим, а пассажира буквально вырвало из салона и под вагонами протянуло по рельсам еще с километр. Мужчина погиб на месте.

Водитель от госпитализации отказался. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, но он также отказался. В каком именно состоянии находился водитель, будет устанавливать следствие.

Фото t.me/vartovi_kyiv
Фото t.me/vartovi_kyiv
Фото t.me/vartovi_kyiv

По данным СМИ, ДТП произошло около 06:30 в среду, 17 февраля, на улице Оросительной. Погибший пассажир был 1995 года рождения, водитель - 1988 года рождения.

Напомним:

  • В Житомирской области произошла трагедия. 22-летняя женщина везла маленького сына на санках в садик через железнодорожный переход. Потерпевшая не стала ждать, пока товарный поезд освободит проход и решила пролезть под вагонами – в результате лишилась ноги.
  • Ребенка спасло то, что мать сначала полезла не с сыном, а с санками. Сейчас женщина находится в реанимации.
  • В полиции по факту инцидента на железной дороге открыли производство, опрашивают свидетелей, проверяют действия железнодорожников.

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