В Киеве поезд на полном ходу раздавил легковушку: пассажира проволокло по рельсам с километр

ДТП произошло около 06:30 в среду, 17 февраля, на улице Оросительной. / Фото t.me/vartovi_kyiv

В Дарницком районе Киева произошло жуткое смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ. Погиб человек.

Как сообщает Телеграм-канал Вартові еспресо, водитель автомобиля пытался переехать железнодорожный переезд, не обращая внимания на предупредительные сигналы о приближении поезда. Товарный состав на полном ходу врезался в авто.

На момент столкновения в машине находились два человека. Водителю повезло - он остался почти невредим, а пассажира буквально вырвало из салона и под вагонами протянуло по рельсам еще с километр. Мужчина погиб на месте.

Водитель от госпитализации отказался. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, но он также отказался. В каком именно состоянии находился водитель, будет устанавливать следствие.

Фото t.me/vartovi_kyiv

Фото t.me/vartovi_kyiv

Фото t.me/vartovi_kyiv

По данным СМИ, ДТП произошло около 06:30 в среду, 17 февраля, на улице Оросительной. Погибший пассажир был 1995 года рождения, водитель - 1988 года рождения.

Напомним: