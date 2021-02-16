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На Житомирщине поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына

16 февраля 2021, 10:54
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Потерпевшая очень спешила отвезти ребенка в садик и не стала ждать, пока товарный поезд освободит проход. Она решила пролезть под вагонами.

Поезд
Поезд тронулся, и женщина попала под колеса / УНИАН

В Житомирской области произошла трагедия. 22-летняя женщина везла маленького сына на санках в садик через железнодорожный переход. Потерпевшая не стала ждать, пока товарный поезд освободит проход и решила пролезть под вагонами – в результате лишилась ноги.

Ребенка спасло то, что мать сначала полезла не с сыном, а с санками. Сейчас Екатерина — в реанимации, передает ТСН.

По словам потерпевшей, она никогда не пыталась перейти железнодорожные пути под поездом, но на этот раз спешила отвезти сына в садик. Перед поездом мальчика сняла с саней и приказала ждать. Она протащила сани, но поезд тронулся. Когда женщина попыталась их вытащить, то потеряла равновесие и упала.

Медикам не удалось спасти ногу. Чтобы сохранить жизнь, пришлось ее ампутировать.

Сотрудники железнодорожной станции сообщили, что поезд, который перекрыл переход, в тот день не должен был здесь останавливаться, но помешали погодные условия. Но как бы то ни было, женщина не имела права переходить пути под вагонами.

В полиции по факту инцидента на железной дороге открыли производство, опрашивают свидетелей, проверяют действия железнодорожников.

Напомним:

  • 6 февраля вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда.
  • На железнодорожной станции Чернолесская в Кировоградской области произошло ЧП - сошел с рельсов грузовой поезд.
  • Поезд сообщением Киев-Львов пришлось остановить из-за двух неадекватных девушек, которые в нетрезвом состоянии пили, курили и бегали по вагону без одежды.
полиция железная дорога Житомирская область новости Украины
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