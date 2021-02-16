На Житомирщине поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына

Поезд тронулся, и женщина попала под колеса / УНИАН

В Житомирской области произошла трагедия. 22-летняя женщина везла маленького сына на санках в садик через железнодорожный переход. Потерпевшая не стала ждать, пока товарный поезд освободит проход и решила пролезть под вагонами – в результате лишилась ноги.

Ребенка спасло то, что мать сначала полезла не с сыном, а с санками. Сейчас Екатерина — в реанимации, передает ТСН.

По словам потерпевшей, она никогда не пыталась перейти железнодорожные пути под поездом, но на этот раз спешила отвезти сына в садик. Перед поездом мальчика сняла с саней и приказала ждать. Она протащила сани, но поезд тронулся. Когда женщина попыталась их вытащить, то потеряла равновесие и упала.

Медикам не удалось спасти ногу. Чтобы сохранить жизнь, пришлось ее ампутировать.

Сотрудники железнодорожной станции сообщили, что поезд, который перекрыл переход, в тот день не должен был здесь останавливаться, но помешали погодные условия. Но как бы то ни было, женщина не имела права переходить пути под вагонами.

В полиции по факту инцидента на железной дороге открыли производство, опрашивают свидетелей, проверяют действия железнодорожников.

Напомним: