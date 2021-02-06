Из-за аварии на железной дороге УЗ изменила маршруты движения поездов

Поезда №54 Одесса - Днепр, №80 Киев - Днепр, №4 Ужгород - Запорожье, №42 Трускавец - Днепр и №86 Львов - Новоалексеевка следуют измененным маршрутом.
В субботу, 6 февраля, вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. ПАО Укрзализныця принимает меры по сокращению отставания поездов от графика.
В частности, поезда №116 Киев - Покровск - Бердянск, №12 Киев - Новоалексеевка, №38 Киев - Запорожье, №92 Одесса - Константиновка поочередно пропущены своим маршрутом через станцию Днепр-Главный, сказано в Telegram-канале УЗ.
Сообщается, что поезда №54 Одесса - Днепр, №80 Киев - Днепр, №4 Ужгород - Запорожье, №42 Трускавец - Днепр и №86 Львов - Новоалексеевка следуют измененным маршрутом через станцию Кривой Рог-Сортировочный, Апостолово, Никополь, Запорожье.
Кроме того, организован специальный поезд для подвоза к станциям Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское пассажиров с поезда №86 Львов - Новоалексеевка.
Также обеспечена пересадка на поезд №12 Киев - Новоалексеевка пассажиров, следующих до станций Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевка, с остальных поездов, которые задерживаются.
"Решен вопрос по курсированию вышеупомянутых поездов в обратном направлении измененному маршруту", - подчеркнули в компании.
Авария на железной дороге на Днепропетровщине – о чем сообщалось ранее:
- В субботу, 6 февраля 2021 года, вблизи ж/д станции Воскобойня во время движения сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. Как сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате аварии человеческих жертв нет.
- Известно, что авария произошла около двух часов ночи во время движения по маршруту: "станция Кривой Рог ‒ станция Нижнеднепровск-Узел".
- В результате случившегося оказались повреждены железнодорожный путь и электрическая опора, в результате чего некоторое время отсутствовало электричество, а также перевернулись четыре вагона, которые перевозили клинкер.
- Через пару часов было восстановлено электроснабжение на аварийном участке и движение железнодорожного транспорта.