Из-за аварии на железной дороге УЗ изменила маршруты движения поездов

Из-за аварии на железной дороге УЗ изменила маршрут движения поездов / УНИАН

В субботу, 6 февраля, вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. ПАО Укрзализныця принимает меры по сокращению отставания поездов от графика.

В частности, поезда №116 Киев - Покровск - Бердянск, №12 Киев - Новоалексеевка, №38 Киев - Запорожье, №92 Одесса - Константиновка поочередно пропущены своим маршрутом через станцию ​​Днепр-Главный, сказано в Telegram-канале УЗ.

Сообщается, что поезда №54 Одесса - Днепр, №80 Киев - Днепр, №4 Ужгород - Запорожье, №42 Трускавец - Днепр и №86 Львов - Новоалексеевка следуют измененным маршрутом через станцию Кривой Рог-Сортировочный, Апостолово, Никополь, Запорожье.

Кроме того, организован специальный поезд для подвоза к станциям Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское пассажиров с поезда №86 Львов - Новоалексеевка.

Также обеспечена пересадка на поезд №12 Киев - Новоалексеевка пассажиров, следующих до станций Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевка, с остальных поездов, которые задерживаются.

"Решен вопрос по курсированию вышеупомянутых поездов в обратном направлении измененному маршруту", - подчеркнули в компании.

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