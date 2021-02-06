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Авария на железной дороге на Днепропетровщине: вагоны рухнули с рельс

6 февраля 2021, 12:18
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Неподалеку от ж/д станции Воскобойня 6 февраля произошло крупное железнодорожное происшествие, в котором участвовал большой товарный поезд.

Поезд, авария
Поезд, авария / facebook.com

В субботу, 6 февраля 2021 года, вблизи ж/д станции Воскобойня во время движения сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. Как сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате аварии человеческих жертв нет.

Известно, что авария произошла около двух часов ночи во время движения по маршруту: "станция Кривой Рог ‒ станция Нижнеднепровск-Узел". В результате случившегося оказались повреждены железнодорожный путь и электрическая опора, в результате чего некоторое время отсутствовало электричество, а также перевернулись четыре вагона, которые перевозили клинкер.

Через пару часов было восстановлено электроснабжение на аварийном участке и движение железнодорожного транспорта.

Как отметил руководитель госкомпании "Укрзализныци" Владимир Жмак, самая вероятная причина аварии ‒ излом боковой рамы тележки одного из вагонов, элементы которой отыскали в нескольких километрах от места схождения с путей.

"Мы еще раз вынуждены констатировать ужасное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Черноморске, что на Одесчине, в районе Ильичевского зернового терминала произошла железнодорожная катастрофа.
  • Как сообщал тогдашний директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев, с рельсов сошел маневровый локомотив и вагоны, груженые зерном.

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