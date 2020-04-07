Ехали на эвакуацию: в Венгрии украинцы попали в страшное ДТП, много раненых

ДТП с украинцами в Венгрии произошло 7 апреля / Фото Информатор

Недалеко от столицы Венгрии утром во вторник, 7 апреля, произошло жуткое ДТП с участием автобуса, в котором ехали украинцы. В результате аварии травмы получили 8 граждан Украины.

ДТП произошло на 75-м километре магистрали М3. Как сообщил в Facebook заместитель главы Закарпатской областной госадминистрации Игорь Шинкарюк, в салоне автомобиля находились 8 граждан Украины. Все они получили травмы и находятся в больнице, при этом два человека - в тяжелом состоянии, еще шестеро – в стабильном.

Причина ДТП и другие детали аварии пока что неизвестны. Отмечается, что автобус транспортировал украинцев к месту эвакуации в пункт пропуска Тиса.

Напомним, в марте в Ростовской области России произошло жуткое смертельное ДТП с украинцами, в результате которого четыре человека погибли, еще пятеро - получили травмы различной тяжести.