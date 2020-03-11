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В России в ДТП трагически погибли 4 украинца, много пострадавших

11 марта 2020, 08:03

Микроавтобус с украинскими номерами на большой скорости столкнулся с грузовиком Scania.

ДТП в России
В России произошло смертельное ДТП / Фото t.me/Lshot/16609

Ночью 11 марта в Ростовской области России  произошло жуткое смертельное ДТП, в результате которого четыре человека погибли, еще пятеро - получили травмы различной тяжести.

Авария произошла на 869-м километре трассы М4 Дон.  Микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами на большой скорости столкнулся с грузовиком Scania.  По предварительным данным, в автобусе находились украинцы. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в Opel.

На месте аварии работают экстренные службы.

Фото t.me/Lshot/16609
Фото t.me/Lshot/16609
Фото t.me/Lshot/16609

Напомним, 13 февраля произошло смертельное ДТП на трассе Санкт-Петербург − Невель. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В результате аварии погибли восемь украинцев.  Погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

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