В России в ДТП трагически погибли 4 украинца, много пострадавших

В России произошло смертельное ДТП / Фото t.me/Lshot/16609

Ночью 11 марта в Ростовской области России произошло жуткое смертельное ДТП, в результате которого четыре человека погибли, еще пятеро - получили травмы различной тяжести.

Авария произошла на 869-м километре трассы М4 Дон. Микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами на большой скорости столкнулся с грузовиком Scania. По предварительным данным, в автобусе находились украинцы. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в Opel.

На месте аварии работают экстренные службы.

Фото t.me/Lshot/16609

Фото t.me/Lshot/16609

Фото t.me/Lshot/16609

Напомним, 13 февраля произошло смертельное ДТП на трассе Санкт-Петербург − Невель. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В результате аварии погибли восемь украинцев. Погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.