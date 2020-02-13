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Смертельное ДТП в России: в ГосЧС подтвердили гибель 8 украинцев

13 февраля 2020, 08:56

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург − Невель.

ДТП
ДТП с украинцами произошло в ночь 13 февраля / Mash

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили гибель восьми украинцев в жуткой аварии, которая произошла в ночь на четверг, 13 февраля, в Пустошконском районе Псковской области.

Сообщается, что смертельное ДТП случилось около 00 час. 30 мин. По данным ГосЧС, произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo. Жертвами аварии стали восемь граждан Украины, один украинец получил травмы.

Дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.

Как сообщал Главред, авария произошла на трассе Санкт-Петербург − Невель. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. По данным Telegam-канала Mash, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Напомним, в Венгрии произошло масштабное смертельное ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины, еще семеро – получили травмы.

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