Ехали домой с заработков: в жутком ДТП в России погибли украинцы

ДТП с украинцами произошло 13 февраля / Mash

В Псковской области России произошло жуткое смертельное ДТП – на трассе Санкт-Петербург − Невель лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В результате аварии погибли восемь человек, предположительно граждан Украины.

Микроавтобус на украинских номерах двигался в направлении Киева. ДТП произошло ночью 13 февраля на территории Пустошкинского района около деревни Руда. Бус, зарегистрированный в Украине, выехал на встречную полосу и врезался в большегрузную машину. Telegam-канал Mash уточнил, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой.

В результате аварии погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали. В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили, что госпитализированные – это один гражданин Беларуси, один – Украины. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Их состояние - средней тяжести.

Погибшие ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

ДТП в России/ Mash

Напомним, ночью 8 февраля в Воронежской области произошло смертельное ДТП с украинцами. На трассе М-4 Дон в Верхнемамонском районе микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN.

В результате инцидента водитель микроавтобуса, а также 31-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли на месте. При этом медики госпитализировали пятерых мужчин в возрасте от 27 до 39 лет. По предварительным данным, люди направлялись в Москву на заработки.