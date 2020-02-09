В Москву на заработки: в России в жутком ДТП погибли украинцы

ДТП в России с украинцами / пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с украинцами произошло в Воронежской области. Отмечается, что авария произошла ночью 8 февраля.

По данным местной прокуратуры, на трассе М-4 Дон в Верхнемамонском районе микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN.

В результате инцидента водитель микроавтобуса, а также 31-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли на месте. При этом медики госпитализировали пятерых мужчин в возрасте от 27 до 39 лет. По предварительным данным, люди направлялись в Москву на заработки.

Следователи считают, что причиной смертельного ДТП стал выезд Mercedes-Benz Vito на встречную полосу.

По данным так называемых СМИ ОРДЛО, в Москву на заработки ехали жители Луганской области.

"Проведен осмотр места происшествия, изъята запись видеорегистратора автомобиля попутного автомобиля, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой района", - рассказал и.о. прокурора Верхнемамонского района Александр Диский.

Как ранее сообщал Главред, в Венгрии произошло масштабное смертельное ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины, еще семеро – получили травмы.