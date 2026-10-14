Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Кратко:
- Что известно о беременности Ирины Федишин
- Что с ней случилось
- Кто поддержал певицу и ее мужа
Вчера, 13 октября стало известно о том, что популярная украинская певица Ирина Федишин потеряла свою не рожденную дочь на поздних сроках.
Ее муж Виталий Човнык вышел в сториз и сообщил о трагедии. "Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни. Очень болит", - написал он.
Кроме того, он сообщил тревожные новости о своей супруге. Мужчина добавил, что сама Ирина находится в тяжелом состоянии в больнице. Больше никаких подробностей о состоянии своей жены и причин случившегося, он не сообщил.
Как Федишин сообщила о беременности
19 августа певица впервые сообщила о том, что они с мужем ждут третьего ребенка. "Пора открыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", - поделилась радостью она.
Она также опубликовала нежное видео, где позирует в белом кружевном платье с большим букетом белых цветов.
Позже актриса сообщила, что семья проведен гендер-пати, чтобы узнать, кого же ждет пара.
Гендер-пати Ирины Федишин
Уже в конце сентября Ирина Федишин с мужем провели большую вечеринку, где наконец-то узнали пол долгожданного малыша. Пара, которая является родителями двух сыновей сообщила, что ждут девочку.
Вечеринка прошла в очень живописном месте. На кадрах видно, как сильно была рада будущая мама и ее супруг, когда повсюду показался розовый дым.
Что случилось с Ириной Федишин
И вот 13 октября Виталий Човнык ошарашил новостью о том, что Ирина потеряла малышку на 35-й неделе. Он не написал никаких подробностей о том, что случилось с певицей. Он лишь опубликовал фото больничного коридора и поделился своей болью от того, что пара потеряла дочь.
Пока ни сама Ирина ни ее муж не раскрывают подробности трагедии. Известно лишь, что сама Ирина также находилась в тяжелом состоянии и не выходила на связь с поклонниками.
Кто поддержал Ирину Федишин и ее мужа
В комментарии к посту о трагедии, пришли многие украинские звезды.
"Мои самые крепкие объятия Ирине и всей вашей семье", - написала Маша Ефросинина.
"Примите мои соболезнования, ужасная новость", - пишет Рамина.
"Боже это такое горе, наши соболезнования", - добавляет Наталья Денисенко.
"Очень тяжелые дни для всех… невыразимая боль. Соболезнование вашей семье", - добавила Даша Астафьева.
Другие знаменитости также присоединились, чтобы выразить свои соболезнования паре в этот тяжелый период.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая была на 34-35 неделе беременности потеряла свою нерожденную дочь.
Ранее также украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица сравнил карьеры Виталия Козловского и Олега Винника и объяснил, почему, по его мнению, исполнителям стало сложнее удерживать прежние позиции в шоу-бизнесе.
Вас также может заинтересовать:
- "Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки
- "Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа
- "Кого же мы ждем": беременная Федишин поразила пикантными фото
О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред