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Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Алена Кюпели
14 октября 2026, 09:26
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Накануне стало известно, что Ирина Федишин и ее муж потеряли дочку на позднем сроке беременности.
Ирина Федишин потеряла дочку
Ирина Федишин потеряла дочку / Коллаж Главред, фото Instagram/irynafedyshyn, vitaliy_chovnyk

Кратко:

  • Что известно о беременности Ирины Федишин
  • Что с ней случилось
  • Кто поддержал певицу и ее мужа

Вчера, 13 октября стало известно о том, что популярная украинская певица Ирина Федишин потеряла свою не рожденную дочь на поздних сроках.

Ее муж Виталий Човнык вышел в сториз и сообщил о трагедии. "Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни. Очень болит", - написал он.

видео дня

Кроме того, он сообщил тревожные новости о своей супруге. Мужчина добавил, что сама Ирина находится в тяжелом состоянии в больнице. Больше никаких подробностей о состоянии своей жены и причин случившегося, он не сообщил.

Как Федишин сообщила о беременности

19 августа певица впервые сообщила о том, что они с мужем ждут третьего ребенка. "Пора открыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", - поделилась радостью она.

Она также опубликовала нежное видео, где позирует в белом кружевном платье с большим букетом белых цветов.

Ирина Федишин беременна в третий раз
Ирина Федишин беременна в третий раз / Скриншот Instagram/irynafedyshyn

Позже актриса сообщила, что семья проведен гендер-пати, чтобы узнать, кого же ждет пара.

Гендер-пати Ирины Федишин

Уже в конце сентября Ирина Федишин с мужем провели большую вечеринку, где наконец-то узнали пол долгожданного малыша. Пара, которая является родителями двух сыновей сообщила, что ждут девочку.

Вечеринка прошла в очень живописном месте. На кадрах видно, как сильно была рада будущая мама и ее супруг, когда повсюду показался розовый дым.

Федишин будет мамой девочки
Федишин будет мамой девочки / Скриншот

Что случилось с Ириной Федишин

И вот 13 октября Виталий Човнык ошарашил новостью о том, что Ирина потеряла малышку на 35-й неделе. Он не написал никаких подробностей о том, что случилось с певицей. Он лишь опубликовал фото больничного коридора и поделился своей болью от того, что пара потеряла дочь.

Федишин в тяжелом состоянии
Федишин в тяжелом состоянии / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

Пока ни сама Ирина ни ее муж не раскрывают подробности трагедии. Известно лишь, что сама Ирина также находилась в тяжелом состоянии и не выходила на связь с поклонниками.

Кто поддержал Ирину Федишин и ее мужа

В комментарии к посту о трагедии, пришли многие украинские звезды.

"Мои самые крепкие объятия Ирине и всей вашей семье", - написала Маша Ефросинина.

Звезды сочуствуют Ирине Федишин и ее мужу
Звезды сочуствуют Ирине Федишин и ее мужу / Скриншот Instagram/vitaliy_chovnyk

"Примите мои соболезнования, ужасная новость", - пишет Рамина.

"Боже это такое горе, наши соболезнования", - добавляет Наталья Денисенко.

Звезды сочуствуют Ирине Федишин и ее мужу
Звезды сочуствуют Ирине Федишин и ее мужу / Скриншот Instagram/vitaliy_chovnyk

"Очень тяжелые дни для всех… невыразимая боль. Соболезнование вашей семье", - добавила Даша Астафьева.

Звезды сочуствуют Ирине Федишин и ее мужу
Звезды сочуствуют Ирине Федишин и ее мужу / Скриншот Instagram/vitaliy_chovnyk
Алена Алена, Соломия Ветвицкая и другие поддержали Ирину в непростой момент
Алена Алена, Соломия Витвицкая и другие поддержали Ирину в непростой момент / Скриншот Instagram/vitaliy_chovnyk
Алена Алена, Соломия Ветвицкая и другие поддержали Ирину в непростой момент
Алена Алена, Соломия Витвицкая и другие поддержали Ирину в непростой момент / Скриншот Instagram/vitaliy_chovnyk
Алена Алена, Соломия Ветвицкая и другие поддержали Ирину в непростой момент
Алена Алена, Соломия Ветвицкая и другие поддержали Ирину в непростой момент / Скриншот Instagram/vitaliy_chovnyk

Другие знаменитости также присоединились, чтобы выразить свои соболезнования паре в этот тяжелый период.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая была на 34-35 неделе беременности потеряла свою нерожденную дочь.

Ранее также украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица сравнил карьеры Виталия Козловского и Олега Винника и объяснил, почему, по его мнению, исполнителям стало сложнее удерживать прежние позиции в шоу-бизнесе.

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О персоне: Ирина Федишин

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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