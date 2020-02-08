В масштабном ДТП в Венгрии погибли и пострадали украинцы

ДТП в Венгрии произошло 7 февраля / Фото BPIAUTOSOK.HU

В Венгрии произошло масштабное смертельное ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины, еще семеро – получили травмы.

Авария произошла утром 7 февраля на трассе M3 в направлении Будапешта в районе города Кал, передает венгерское издание Karpat Hir.

Сначала на дороге произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате этого ДТП пострадавших не было. Позже в эти две легковушки врезался микроавтобус с украинской регистрацией. От удара транспортное средство вылетело за пределы дороги. Один украинец погиб на месте аварии, восьмерых людей госпитализировали. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.

Сообщается также, что на этом аварии не закончились. В изуродованные автомобили, которые остались стоять на дороге, позже врезались еще два транспортных средства.

ДТП в Венгрии / Фото BPIAUTOSOK.HU

Напомним, 5 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Харьковской области произошло масштабное ДТП, жертвами которого стали пять человек.

6 февраля на территории Донбасса произошла жуткая авария. По информации местных СМИ, под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус Горловка - Севастополь, который направлялся в аннексированный Крым. В результате ДТП погибли два человека, еще 22 - получили травмы.