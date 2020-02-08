  1. Главная
  3. Украина

В масштабном ДТП в Венгрии погибли и пострадали украинцы

8 февраля 2020, 17:58

На трассе M3 в направлении Будапешта столкнулись сразу пять транспортных средств.

ДТП в Венгрии
ДТП в Венгрии произошло 7 февраля / Фото BPIAUTOSOK.HU

В Венгрии  произошло масштабное смертельное ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины, еще семеро – получили травмы.

Авария произошла утром 7 февраля на трассе M3 в направлении Будапешта в районе города Кал, передает венгерское издание Karpat Hir.

Сначала на дороге произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате этого ДТП пострадавших не было. Позже в эти две легковушки врезался микроавтобус с украинской регистрацией. От удара транспортное средство вылетело за пределы дороги. Один украинец погиб на месте аварии, восьмерых людей госпитализировали. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.

Сообщается также, что на этом аварии не закончились. В изуродованные автомобили, которые остались стоять на дороге, позже врезались еще два транспортных средства.

ДТП в Венгрии
ДТП в Венгрии / Фото BPIAUTOSOK.HU

Напомним, 5 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Харьковской области произошло масштабное ДТП, жертвами которого стали пять человек.

6 февраля на территории Донбасса произошла жуткая авария. По информации местных СМИ, под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус Горловка - Севастополь, который направлялся в аннексированный Крым.  В результате ДТП погибли два человека, еще 22 - получили травмы.

ДТП Смертельное ДТП новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «В масштабном ДТП в Венгрии погибли и пострадали украинцы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:30
Не хватило 12 секунд: известны шокирующие подробности гибели Брайанта
18:24
Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать Видео
18:20
Маникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фото Фото
18:11
Мать в психбольнице: появились скандальные данные о девушке-стрелке из Полтавы Видео
18:00
Евровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020 Видео
17:58
В масштабном ДТП в Венгрии погибли и пострадали украинцы
17:50
Синоптик насулил Украине зимнее бабье лето Видео
17:38
Стрельба в Таиланде: число жертв возросло - СМИ Видео
17:32
Никаких скидок: Путин "плюнул в лицо" дружбе с Лукашенко
17:16
СМИ узнали подробности бойни в Донецке: кто устроил кровавую расправу
17:07
Ограбить за 53 часа: трое украинцев вынесли 37 млн грн из 23 банкоматов Сбербанка
16:59
"Президент мира": Зеленский похвастался после встречи с папой Франциском Видео
16:50
Что смотреть - лучшие сериалы февраля 2020 Видео
16:32
Вынесли $40 тысяч: в Днепре ограбили крупного бизнесмена
16:17
Зеленский встретился с госсекретарем Ватикана: о чем говорили
16:12
Разрыв глотки и пищевода: в Киеве на приеме у врача внезапно умер двухлетний мальчик Видео
16:00
Бордовый маникюр 2020 – красивый маникюр кошачий глаз и матовые ногти фото Фото
15:49
"Весна потянет канаты": синоптик рассказала о потеплении в Украине Видео
15:48
Выданные ОРДЛО в рамках обмена двое экс-"беркутовцев" вернулись в Украину Фото
15:46
"Болит палец": в Таиланде военный устроил кровавую бойню в торговом центре Видео
15:23
"Хрен с Крымом, верните Кубань": в Сети ажиотаж из-за необычной карты Украины
15:02
Заместитель Рябошапки рассказал о звонках Зеленского в Офис генпрокурора Видео
14:41
Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю Видео
14:37
"Продай собаку – оплати коммуналку": "слуга народа" Брагар продинамил пенсионерку из Аджамки
14:11
"Ответочку уродам бандеровским до Львова": патрон "ЛНР" обвинил Зеленского в обстрелах
13:56
"Хам": экс-нардеп заткнул рот экономисту в прямом эфире Видео
13:40
Кульбида рассказал, как в Украине меняется лето Видео
13:36
"Амнистия и прощение": Украина готовит на нормандский саммит концепцию по Донбассу Видео
13:20
Евровидение 2020: правила голосования на Национальном отборе в Украине Видео
13:11
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: скачок сексуальности и любовный подвох
13:07
Аналитик раскрыл важные факты о Путине
13:06
"Прибыльная борьба с коррупцией": в Сети оценили дом Рябошапки во Франции за €400 тысяч
13:00
Клубничный блонд - самое модное окрашивание волос 2020 фото Фото
12:41
Шарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецепты Видео
12:30
Зеленский встретился с Папой Римским и попросил помочь с освобождением пленных украинцев
12:10
Под Кременчугом найдено тело без головы
12:07
Серые украинские заробитчане в Польше: обнародованы пугающие цифры
11:52
"Продала любимого пса": в Сети троллят купившую квартиру за миллион Новосад
11:44
В Тернополе земля убила людей, опубликовано фото с места трагедии
11:37
"Наизнанку вывернуть всю деятельность НАБУ": Рада попытается уволить Сытника
11:19
Когда Украине грозят погодные неприятности: спасатели назвали даты Видео
11:07
"Менять закон об образовании под венгров": Гончарук похвастался подарком от Сийярто
11:00
Мода 2020 – в моде платья-пальто, рукава фонарики и платья с рюшами фото Фото
10:58
Порошенко заподозрили в отмывании денег: в НАБУ завели уголовное дело
10:43
Хочешь землю – покажи, откуда деньги: Милованов рассказал о проверках покупателей земли Видео
10:40
Выстрел в ногу: могут ли украинские спортсмены ездить в Россию на соревнования мнение
10:28
Гороскоп на 8 февраля всех знаков Зодиака: служебные шашни, печальный флирт и острые случаи Видео
10:26
Роспуск Рады: Разумков высказался по поводу перевыборов
10:03
Бойня в Казахстане: в результате погромов и беспорядков погибли 8 человек, десятки пострадавших Видео
09:55
Кушаешь рис – с диабетом смирись: назван самый вредный рис
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять