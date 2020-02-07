На Закарпатье женщин-пешеходов "атаковала" Skoda: реанимация и смерть

На Закарпатье иномарка снесла женщин-пешеходов, есть жертва / Скриншот с zk.npu.gov.ua

В четверг вечером, 6 февраля, в селе Дулово Тячевского района Закарпатской области водитель на авто Skoda Octavia наехал на двух женщин-пешеходов, одна из пострадавших погибла на месте ДТП, а вторая - попала в реанимацию.

В результате аварии погибла 73-летняя женщина, а в реанимацию попала 62-летняя, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Закарпатье.

По данным ведомства, за рулем иномарки находился 53-летний мужчина, после ДТП его тоже госпитализировали.

"...водитель…, двигаясь в направлении села Теребля, в селе Дулово на улице Вайды совершил наезд на двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия", - выяснили правоохранители.

Копы предварительно квалифицировали ДТП по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - Нарушения правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего.

На Закарпатье иномарка снесла женщин-пешеходов, есть жертва / zk.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что 5 февраля на трассе Киев - Харьков - Довжанский на Харьковщине произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли пять человек, есть пострадавший.